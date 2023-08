Fabián Noguera aclaró su posición: "Era obvio que Nacional me iba a poner la gente en contra"

Fabián Noguera depositó el martes en la cuenta de Nacional los US$ 300.000 que le giraron desde Arabia Saudita para ejecutar la cláusula de rescisión de contrato y ya es jugador libre. Sobre el fin de semana viajará la país árabe para sumarse al Abha Club.

El futbolista, que no habló de su situación desde que se conoció la propuesta para salir de Nacional, decidió hacerlo este miércoles tras depositar el dinero y firmar el contrato con su nuevo club.

"Mi situación es bastante clara, tengo 30 años, llegó la oferta del club árabe muy satisfactoria, irrechazable que a mi edad no creo volver a tener, tengo que aprovecharla. Quiero aclarar porque la oferta llegó el domingo, tuve una reunión con el jeque árabe y mi primera pregunta fue ¿cuándo arrancaba el torneo? y la segunda si me permitían jugar contra Boca. Por mi participación en la Copa para mi era importante poder estar en los dos partidos. Lo primero que me dijeron es que jugamos el 14 contra el equipo de Cristiano Ronaldo y vos querés jugar el 9 contra Boca, ¿cómo hacemos?", explicó Noguera en la entrevista que concedió a Sport 890.

Admitió que las negociaciones con los tricolores, que pierden una pieza importante horas antes de jugar una serie trascendente por la Libertadores, no fue fácil.

"Empezó un ida y vuelta engorroso con Nacional, entiendo que trató de cuidar su patrimonio, pero esa cláusula estaba desde el día 1. Hubo hostilidad de las dos partes, encontronazos que se fueron resolviendo, fueron pasando las horas y entiendo la gente que dice que el jugador está el miércoles (en Montevideo) y no juega", señaló.

Silvio Avila / AFP

El argentino se va al fútbol árabe

Agregó que nunca faltó a ningún entrenamiento y que tampoco se negó a entrenar y que si el jueves no participó del fútbol formal fue porque se lo pidió el técnico Álvaro Gutiérrez. "Propuse un seguro médico (para jugar contra Boca) que no prosperó. Cuando firmé los contratos no me dejaron viajar a Arabia a hacer la revisión médica, me permitieron hacerla acá en Uruguay. Cuando veía que el sábado y domingo estaba acá todavía, pedí una videollamada con los jeques, no sé cómo me atendió el ministro de Arabia y le pregunté si al menos podía jugar el primer partido (contra Boca). Me dijo si me pasaba cualquier cosa se me caía el pase".

Dijo, asimismo, que "del lado de mis compañeros como del cuerpo técnico es para sacarse el sombrero; en todo momento me hacían bromas cuándo viajaba. Álvaro me dijo que estuvo en Arabia, que era una oportunidad espectacular, obvio que quiero que te quedes pero no podes desaprovechar. Estuvo siempre el apoyo por ese lado".

El argentino reconoció que todo lo que pasó los últimos días "fue muy duro, muy feo para mi porque me involucré más de lo debido. Acá me tuve que meter por demás y no me ha gustado. Han dicho mentiras que no me gustaron".

Sus contactos en Nacional fueron con el presidente Alejandro Balbi, con Pablo Durán, con Martín De Castro y Sebastián Taramasco.

"Les pegó duro, en principio Seba dijo que vamos a ser hostil la salida, pero fue un comentario más. Nacional iba a hacer lo posible para que este miércoles esté acá y entre comillas poner la gente en contra. Pero la cláusula era clara. Entiendo la situación de los dirigentes que hacen lo mejor posible, pero vine como jugador libre y dejo casi el triple de lo que gané a la economía de Nacional y en cancha fuí muy útil".

Leonardo Carreño

Nacional pierde a uno de sus mejores jugadores

El jugador expresó que durante su estadía de siete meses en Nacional recibió ofertas de Chile, Colombia y México, y no se le ocurrió irse.

Ahora, el club árabe le ofreció un contrato por tres años y ganará "casi 12 veces más de lo que estoy ganando anualmente en Nacional", comentó.

"Me asegura un dinero que no cobré nunca en mi carrera. Entiendo la gente, pero (al fútbol árabe) se está yendo Cristiano Ronaldo, Benzemá, tantos monstruos; yo que soy un simple jugador que a duras penas logré hacer una carrera estable, no me voy a ir a ganar esa cantidad de dinero", indicó.

Por último, subrayó: "Obviamente que quería marcar a Cavani y ganarle todos los duelos, pero son oportunidades que no se pueden desaprovechar. Si hubiera una mínima oportunidad de jugar alguno de los dos partidos y después irme a Arabia, lo hubiera hecho".