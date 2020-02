Viejo oeste, curas y llaves maestras: todo lo que tenés que descubrir este fin de semana

A la hora señalada

Hubo un tiempo en que los western, eran lo que el cine de superhéroes es hoy: un género lleno de estrellas, consumido masivamente y generador de “la conversación”. Hoy sigue vivo y de vez en cuando aparece alguna película que sacude las salas –Temple de acero, Los ocho más odiados, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford–, pero lo cierto es que su época de gloria pasó, y solo queda revisitar los viejos clásicos de artistas como John Ford y compañía. A la hora señalada, de Fred Zinnemman es una de las opciones que está más a la mano y no deja de ser una suerte: esta película con Gary Cooper y Grace Kelly es una muestra clara de la maestría que este género podía alcanzar en su mejor época. Disponible en Netflix.

La iglesia de la salvación

Quizás el nombre de Paul Schrader no le suene demasiado, pero de seguro ha visto o ha escuchado hablar de algunas de las películas a las que les ha puesto la firma: Taxi Driver, Toro Salvaje, La última tentación de Cristo. Y es que el bueno de Paul, además de tener una carrera como director longeva –aunque irregular– se lleva muy bien con su amigo Martin Scorsese, y le ha dado el guion de algunas de sus mejores historias. En 2017, Schrader sorprendió con First Reformed (o como se la encuentra en las plataformas, La iglesia de la salvación). En un ejercicio que se replica en Taxi Driver, el director sitúa al siempre eficaz Ethan Hawke en la piel de un atribulado sacerdote de un pequeño pueblo estadounidense, que de un día para el otro se compromete –y se radicaliza– a favor de la lucha contra el calentamiento global. Muchos pusieron el grito en el cielo cuando Hawke fue ignorado por su actuación –que es formidable– para los Oscar del 2018, pero ya lo decidirá usted mismo si lo merecía o no. Disponible en HBO GO.

Locke & Key

Rendell Locke muere, y su viuda y sus tres hijos se mudan al antiguo hogar de su familia, con la intención de tener un nuevo comienzo, lejos de la tragedia y cerca de las raíces del clan. Lo que no saben es que la mansión de los Locke alberga en sus habitaciones un conjunto de llaves misteriosas, que otorgan a quienes las usan capacidades sobrenaturales y poderes que van desde poder viajar a cualquier lugar del mundo con solo abrir una puerta, hasta acceder a la mente de una persona y ver sus pensamientos de forma tangible. Pero claro, tanto poder atrae también a fuerzas oscuras que buscan robarlas. Basada en un comic de Joe Hill (hijo de Stephen King). Disponible en Netflix.

No puedo creer que haya gente enojada por esto...

El argentino Jorge Pinarello es el creador y responsable del canal de YouTube Te lo resumo así nomás, uno de los fenómenos más recientes y populares de esa plataforma. Ahora se mete en el mundo del podcast con una serie en la que analiza controversias públicas, algunas iniciadas a través de las redes sociales y otras que surgen de los anales de la historia, para demostrar que esta cuestión de indignarse ante todo y expresar esa furia no es cosa de la era Twitter, sino que la humanidad lo hace desde siempre. Con una buena dosis de humor, datos, y la brevedad de que todo quede condensado en menos de 15 minutos, vale la pena. Disponible en Spotify.