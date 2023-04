Vincularon a Alfa con una periodista uruguaya y respondió furioso: "Esto es terrible, hermano”

Walter "Alfa" Santiago, el ex participante de Gran Hermano, visitó Uruguay la semana pasada y participó de un reencuentro con algunos de los jugadores del reality en Canal 10. A partir de su estadía en Montevideo algunos portales de espectáculos lo empezaron a vincular sentimentalmente con la periodista y abogada uruguaya Alejandra Sanabria.

Sin embargo, en las últimas horas ambos desmintieron duramente los rumores. “No estoy de novio con nadie. Es una periodista uruguaya que me estuvo acompañando en el raid que hicimos allá. Es una excelente persona”, aclaró el ex Gran Hermano en diálogo con TN Show.

“Mañana me van a ver comprando en el chino, me van a ver en la caja, me van a sacar una foto y van a decir que estoy de novio con la del supermercado. Esto es terrible, hermano”, agregó.

La uruguaya recurrió a sus redes sociales para hacer su descargo: "No soy la novia de Alfa".

"Tampoco soy manager, soy una persona común y corriente qué lo conoció en Bsas [sic.] y lo traje a canal 10. Le conseguimos presencias con ayuda de los uruguayos que aman el programa y su club de fans en Argentina. Gracias a su venida, se sumaron más participantes y los fandom disfrutaron un montón", escribió junto a una foto de la pantalla de la televisión donde se ven algunas de sus historias con el participante del reality.

En la misma publicación se refirió a los comentarios de los panelistas de A la Babarossa (Telefe). "No necesito plata de Alfa porque no me falta gracias a Dios. No preciso cámaras porque me da vergüenza y no me falta amor propio. Me llama la atención Nancy Pazos tan feminista tus comentarios nefastos referente a tus inventos sobre si nos acostamos o no", apuntó.

"Solo me auto cumpli [sic.] un sueño y es todo lo que voy a decir", concluyó la uruguaya.