La reaparición de Alfa después de estar hospitalizado: explicó las razones de su salida de GH

La preocupación entre los seguidores de Gran Hermano se incrementó recientemente tras la noticia de la salida de Alfa, quien había participado en la temporada anterior y se unió nuevamente al programa actual. Su salida se debió a una arritmia que requirió hospitalización y posteriormente estuvo bajo observación médica. Después de dos días, fue dado de alta, según confirmó su hermano, Sergio Santiago.

Walter Santiago, conocido por su participación en el programa bajo el nombre de Alfa, estuvo hospitalizado en la clínica Las Lomitas en San Isidro durante 48 horas después de su salida del reality, donde se vio envuelto en conflictos con otros concursantes. Debido a valores elevados de presión arterial, la producción tomó la decisión de que abandonara el programa para salvaguardar su salud. En su lugar, ingresó Ariel Ansaldo, quien también participó en la temporada anterior.

Actualmente, Santiago se encuentra en proceso de recuperación. Su hermano informó, “Ya le dieron el alta y estamos yendo para la casa. Él está bien, está medicado y tiene una pequeña arritmia. El médico me dijo que no es algo preocupante, para nada. Se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones y nada más”.

En su propia declaración, el participante compartió: "Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia", expresó sinceramente mientras relataba los desafíos que enfrentó durante su estadía en la clínica de San Isidro.

"Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más", reveló, aludiendo al difícil momento durante su hospitalización y enfocándose en mantener la calma y evitar situaciones estresantes.

En una reciente entrevista con LAM, también abordó el tema, señalando: "Fue una subidita de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado solo fue presión y está todo perfecto. Hay Alfa para rato, me van a tener que bancar mucho tiempo". Luego profundizó: "Fue una subida de presión complicada por una pequeña arritmia, pero nada por lo que preocuparse".

En relación a su salida repentina de la casa de Gran Hermano en esta nueva temporada, enfatizó que fue exclusivamente debido a razones de salud: "Me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo, me quería ir a hacer los estudios". Además, aclaró si la posterior entrada de Ariel, su ex compañero de convivencia, también influyó en su decisión de abandonar la casa: "Fue un cúmulo de cosas. A mí Ariel no me gusta en ningún lado, simple".

Al referirse a las diferencias entre esta edición del reality y la anterior, donde él fue una figura destacada, señaló que "es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada, aparte mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada, y esta Catalina que se cree la dueña del mundo. Pero yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar", expresó en relación al programa conducido por Santiago del Moro.