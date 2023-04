"Inmoral es lo que hiciste vos": Ignacio Álvarez, furioso contra Carzolio e Iliana Da Silva

Ignacio Álvarez habló este miércoles sobre las críticas que le hicieron sus colegas Iliana Da Silva y Juan Miguel Carzolio en Las cosas en su sitio, luego del debate generado por su frase "te chaparía de los pelos" durante una entrevista con el vocero de los estudiantes del liceo IAVA, Gerónimo Silva, que Álvarez le hizo en su programa radial La Pecera hace algunos días, a raíz del conflicto sindical que se vivió en esa institución educativa.

Da Silva y Carzolio criticaron a Álvarez (exconductor de Las cosas en su sitio) este lunes, sin referirse directamente al comunicador. La dupla discrepó en que a Sena se lo descalificara por su apariencia, vestimenta o el lenguaje que utiliza —el inclusivo—, y también apuntaron contra el lugar desde el que llegó la crítica.

"Mejor que alguien que alguien que tiene 50 años y una vida adulta, y tiene sus excesos, comete excesos de velocidad en el auto y usa sustancias ilegales, y hace cosas en la vida que pueden ser inmorales, le diga: 'Ay, si fueras mi hijo, te agarraría de las mechas'. ¿No? Tampoco va eso", aseguró Carzolio.

"Habla mucho más del que dice que el que está en ese momento contando y diciendo lo que piensa y lo que siente", respondió Da Silva.

La respuesta de Nacho Álvarez a Carzolio

Este miércoles, Álvarez se refirió a estos comentarios durante el tramo final de su programa en Azul FM, tras una breve mención en la emisión del martes. "Hubo colegas, que más allá que ellos no me nombraban, estaban aludiendo a mí, y yo sí los voy a nombrar, que son Juan Miguel Carzolio e Iliana da Silva. Cuando él fue compañero, trabajó conmigo en Las cosas en su sitio y siempre tuve la mejor de las ondas. Gran tipo, gran periodista, siempre lo valoré", empezó.

"Lo que son las vueltas de la vida, hace 20 días, un mes, lo llamaron para grabar una nota conmigo, para una marca. Estuvo todo genial, va a salir en redes en breve, y por eso más me sorprendió esto que había pasado", agregó Álvarez.

Según el conductor de La Pecera, la razón para tomarse dos días para responder fue que antes quería hablar del tema con sus propios hijos. "No quise salir a contestar rápido, porque son acusaciones que tienen que ver con la vida privada. Es más, pensaba no contestar, porque a su vez amplificás las cosas. Pero la charla que tuve anoche con mis hijos me impulsó a decir lo que pienso, ellos mismos me dijeron que lo tenía que decir".

"Iliana Da Silva decía que está mal no respetar el punto de vista del adolescente y descalificar", comentó el periodista. "Yo lo hago todos los días, descalifico opiniones de políticos, sindicalistas, porque no todo vale y yo puedo tener mi opinión crítica, pasa que estamos en esa ondita de lo políticamente correcto de que si es adolescente no lo toques, pero no es así, porque puede decir algo que es incorrecto, y tengo todo el derecho y hasta la obligación de decirle que eso no es así, porque eso es educar y confrontar".

Luego cargó contra Carzolio: "Juan Miguel dice 'que autoridad tiene él si comete excesos', lo de que manejo a alta velocidad me hizo mucha gracia. No sé si me anda siguiendo o si tiene acceso a alguna base de datos de la intendencia para ver si ando rápido o no. Pago pocas multas por exceso de velocidad. Tuve récords de velocidad pero en la ruta 1, he pecado padre, pero ya no. Uno de viejo se pone más responsable", comentó con sorna.

"No importa quién dice algo ni como se comporta, lo que importa es si es válido. Lo único que importaba en este caso es si que lo que yo le decía a Gerónimo Sena era válido, que fue que cuando ocupás, estás haciendo algo ilegal. Todos tenemos algún muerto en el ropero, y si fuera así nadie podría decir nada. Todos cometimos algún acto inmoral, todos cometimos algún exceso, Iliana sin duda tuvo sus excesos, Juan Miguel también. Todos los cometimos. Conceptualmente no ha lugar con esa crítica. Nadie podría criticar a nadie si hay que ser impoluto para criticar. Por suerte no lo es y que viva la crítica", lanzó Álvarez.

"Juan Miguel se mete con mi vida privada, y eso no hay que ser ni periodista para entenderlo. He tenido encontronazos con políticos, sindicalistas, y hay límites que no se cruzan o no se deberían cruzar. Y él lo cruzó. La vida privada es la vida privada, obviamente que hay excepciones, también lo he dicho. Es privada mientras no se cometan delitos, ni dañando a otras personas, ahí las figuras públicas están expuestas. Pensemos lo que pasó con Humberto de Vargas", planteó como ejemplo en referencia al escándalo disparado por la detención del conductor en 2022.

"¿En serio estamos hablando de excesos de velocidad y que por eso no podés interpelar a alguien? ¿En serio, Juan Miguel, vos me estás hablando a mí de consumir sustancias? No voy a caer en hacer periodismo de periodistas ni hacer acusaciones sobre la vida privada de los demás, es algo que está mal. Pero pregunto, ¿en serio? ¿Me van a hablar de conductas inmorales después de todo lo que hicimos juntos? Inmoral para mí es lo que hiciste vos", concluyó.