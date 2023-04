Gerónimo Sena denunciará a Ignacio Álvarez por decirle que lo "chaparía de los pelos"

El vocero de los estudiantes del IAVA, Gerónimo Sena, anunció que denunciará al periodista Ignacio Álvarez por haberle dicho que le daban ganas de "chaparle de los pelos" en una entrevista realizada este jueves en el programa La Pecera de Azul FM.

"Se va a hacer la denuncia en comisaría, también por un hecho de violencia a un periodista, que me quería agarrar de los pelos. Nosotros tuvimos cruces con periodistas, pero todo por llamadas por teléfono", dijo en diálogo con El Observador.

El cruce entre Sena y Álvarez se dio este jueves en una entrevista que el periodista le realizó al adolescente. Al final de la entrevista, Álvarez le dijo: "Como padre que soy, yo tengo un hijo de 17 y otro de 19, por un lado te entiendo y por otro me dan ganas de chaparte de los pelos como agarro a mi hijo a veces para decirle: ´Vení que te quiero explicar una cantidad de cosas´. No estoy hablando de violencia. Con todo el amor del mundo, ojalá podamos hablar como estamos hablando ahora y encontrar soluciones sensatas donde no se estén vulnerando los derechos de todos".

En diálogo con El Observador Sena también dijo que sufrió amenazas al igual que otros estudiantes del IAVA. "Ocupador de liceos, donde te cruze (sic), te reviento, te saco lo homosexual de arriba. Tremendo asco me das foquita frenteamplista", escribió un usuario en Instagram bajo el nombre de francoo en un mensaje dirigido al vocero de los estudiantes.

—Hoy no fui al liceo por las amenazas, y por el descanso que me tengo que tomar, no pude de tanta adrenalina, todo esto pasó en 24 horas. El Gremio me respalda, al igual que otros gremios de Secundaria. Se siente ese apoyo —respondió Sena ante la consulta de cómo había recibido los mensajes amenazantes.