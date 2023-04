Estudiantes del IAVA denunciaron amenazas: "Te reviento, te saco lo homosexual de arriba"

El gremio de estudiantes del liceo IAVA –que ocupó desde la noche del miércoles a la tarde del jueves el centro educativo– compartió en redes sociales diferentes amenazas que recibió y aseguró que se van a "hacer los procesos legales requeridos".

Pero además de los ataques personales a través de Instagram, en otras redes sociales, muchas personas agredieron a los estudiantes, especialmente a Gerónimo Sena, vocero del gremio.

"Es más violento esto que las medidas que nosotros tomamos. Estos son los futuros represores", se lee en el Twitter del gremio, donde varias capturas de pantalla de chats en Instagram ilustran la agresión.

"Ocupador de liceos, donde te cruze (sic), te reviento, te saco lo homosexual de arriba. Tremendo asco me das foquita frenteamplista", escribió un usuario bajo el nombre de francoo.

Otra persona en Instagram, también con el nombre de Franco, escribió: "Donde te cruze (sic) te cago a palos enserio. Voy a ir al iava mañana y estos días también. Te voy a sacar a las patadas de ahí adentro. A vos y a los pichis esos que estudian ahí en el liceo de mierda ese. Maricon (sic)".

El usuario de Instagram @bbauti_10 les dijo "tiran una pala en ese liceo y salen corriendo o no?", "pala sabes lo que es si?", "de respeto menos lo conoces" (sic).

Es más violento esto que las medidas que nosotros tomamos.Estos son los futuros represores pic.twitter.com/eUFjT401my — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) April 14, 2023

El gremio del IAVA aseguró que "las amenazas no cesan". "Nos sentimos como gremio sinceramente asustades y vamos a hacer los procesos legales requeridos, pero la persecución gremial sigue y la lucha es cada vez más hostil", se lee en otro tuit que anexa más intercambios por Instagram.

las amenazas no cesan, nos sentimos como gremio sinceramente asustades y vamos a hacer los procesos legales requeridos, pero la persecución gremial sigue y la lucha es cada vez más hostil. pic.twitter.com/DN9r0XfD3i — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) April 14, 2023

El usuario llamado Franco continuó enviando mensajes a uno de los estudiantes del gremio. "No contestas. Puro historia sos. Ya voy a ir al iava. Ya me hiciste quemar enserio. En breve toy ahi sabelo. Andas subiendo lo que te ponen porque sos marica gil y no te da pa responder. Tas acorralado ahí adentro del comité de base".

Según los chats, uno de los estudiantes compartió los mensajes en sus historias de lnstagram. Franco le insistió "de onda" con que las borrara.