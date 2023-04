"Están mal de la cabeza": Ignacio Álvarez habló sobre la denuncia de Gerónimo Sena

Luego de ser denunciado penalmente por Gerónimo Sena, representante del gremio estudiantil del liceo IAVA, Ignacio Álvarez se refirió este lunes en su programa en Azul FM, La Pecera, al caso y a la decisión de fiscalía de no citarlo a declarar por entender que no había violencia en sus declaraciones durante una entrevista con Sena en el programa que tuvo lugar la semana pasada.

Sena anunció el pasado viernes 14 que denunciaría a Álvarez luego de la charla en la que el periodista le dijo al final de la charla: "Como padre que soy, yo tengo un hijo de 17 y otro de 19, por un lado te entiendo y por otro me dan ganas de chaparte de los pelos como agarro a mi hijo a veces para decirle: ´Vení que te quiero explicar una cantidad de cosas´. No estoy hablando de violencia. Con todo el amor del mundo, ojalá podamos hablar como estamos hablando ahora y encontrar soluciones sensatas donde no se estén vulnerando los derechos de todos".

Además, Sena denunció a los usuarios de redes sociales que lo amenazaron a través de esas plataformas.

Álvarez empezó el programa con un montaje de audio en el que se incluía la declaración del fiscal del caso, Fernando Romano, en el que aseguraba que no sería citado. Más adelante en el programa, el conductor se refirió al tema.

"Escuchaba estos audios de la entrevista y decía '¿qué me perdí?' El mismo Gerónimo con el que habíamos tenido la entrevista acá y ahora habla de amenazas y violencia, habló de la fachada, de la audiencia facha. De que nosotros habíamos tenido que ver con esos ataques absolutamente condenables y despreciables que recibió", comentó.

"'Con todo el amor del mundo', 'vamo' arriba', el tono de la charla, ¿esto son amenazas? ¿esto es incitar al odio? ¿esto es violencia? Para mí se responde solo. Claramente él terminó bien, diciendo vamo' arriba y me pregunto qué pasó después. Porque entiendo y acompaño la denuncia que realizó a estas bestias que lo humillaron, lo amenazaron, lo violentaron y lo denigraron", dijo Álvarez sobre las agresiones recibidas por Sena en las redes sociales.

"Pero meter en la misma bolsa a un periodista que te hizo esta entrevista no. Como en tantas cosas hubo mucha manija, y no hay que ser Einstein para entender que fue de gente más grande que él y más radical", agregó.

Álvarez emitió un audio de un comunicado de parte de una representante del gremio de docentes del IAVA donde se manifiesta que la entrevista incluyó una amenaza, y dijo al respecto: "hay gente que tiene el veneno adentro, y usa al pobre Gerónimo. ¿Dónde se vio odio en esa entrevista? No es odio a nadie, es rechazar determinadas prácticas y se lo dije con todo el cariño. Son adolescentes sensibles a las opiniones ajenas, pero son muy militantes, y la sensibilidad queda de lado cuando dicen 'yuta hija de puta' o cuando se le toma el pelo a un jerarca del ministerio como Santiago González. La sensibilidad corre para los dos lados. Los docentes salen a manijear y obviamente están mal de la cabeza", concluyó en referencia a la canción Mal de la cabeza de El Peyote Asesino que sonaba como cortina musical.

Luego cargó contra el fiscal Romano: "Era obvio que no había indicios de algo delictivo. Lo que me parece infeliz es el comentario del fiscal, al que todos le pagamos un sueldo para que actúe como fiscal, que analice los casos y determine si hay delito o no, que cite y eventualmente acuse, pero no para que de opinión personal en este caso sobre un periodista. No le pagamos para eso, Romano, dedíquese a lo suyo".