Vinicius: "Me gusta que las aficiones rivales me piten, pero el racismo es otra cosa"

Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, concedió una entrevista al diario L'equipe donde habló sobre el racismo que sufrió la temporada pasada donde remarcó que le guste que los aficionados rivales lo piten, pero "cuando se trata de racismo, es otra cosa". Además, manifestó que le encantaría jugar con Kylian Mbappé en el futuro.

"Aquí todo el mundo quiere jugar con Kylian. Espero que suceda algún día. Es uno de los mejores si no el mejor de todos en la actualidad. Tiene un nivel único", destacó el brasileño en base al futbolista francés, que siempre fue vinculado al Real Madrid y, por ahora, nunca llegó.

Vinicius, en contra del racismo

El delantero del Real Madrid se refirió a los episodios que sufrió en el partido ante Valencia en la temporada pasada y todo lo que tuvo que luchar: "Si lucho solo contra el racismo, el sistema me aplastará. Las aficiones rivales me pueden pitar durante todo el partido, no me importa. Pero cuando se trata de racismo, es otra cosa. Los pitos forman parte del juego: Messi, Cristiano, Benzema, Neymar... todos lo han vivido. Los aficionados de otros equipos los provocan y es normal. A mí me gusta y me motiva a marcarles gol"

Sobre lo ocurrido en Mestalla, afirmó que "sucedió en muchas ocasiones, y en Valencia de forma flagrante e importante, sentí mucha tristeza. Si estoy en el campo es para hacer feliz a la gente. Un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no estés pensando en jugar".

No obstante, Vinicius destacó que estos actos se produjeron en muchos estadios: "Lo que pasó en Valencia fue en la jornada 35, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes hubo episodios de racismo. Nunca hicieron nada. Yo ya había hablado con LaLiga para decir que esto tenía que cambiar y no me escucharon. Me escucharon desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar. Personalmente sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero, pero hay que convertir el racismo en algo minoritario", apuntó.

"Espero que estos episodios no vuelvan a suceder. No sólo conmigo, sino con todos los jugadores, con todos... Y sobre todo con los niños. No están preparados para este tipo de momentos. Sobre todo creo que ya estamos haciendo muchas cosas los jugadores y que a las Ligas les toca hacer su trabajo. ¿En Valencia todo un grupo en un estadio insulta a un jugador y el próximo partido pueden jugar con normalidad? ¿Con su público, sin perder puntos, sin sanción? El cambio llegará por ahí. Creo que hay que actuar para que los racistas tengan miedo de decir cosas que puedan afectarme a mí, pero también a sus vidas. La gente necesita entender", agregó el ex jugador de Flamengo.

Para finalizar, Vini dió una pista sobre su futuro lejano: "Ojalá pueda estar toda mi carrera en el Real Madrid, pero el club de mi vida es el Flamengo. Le he prometido a mi padre que volveré algún día y tengo que mantener mi promesa".