Vivir entre baches: las obras de la calle Albo complican a los vecinos

Quiénes viven en las dos cuadras de la calle Manuel Albo, entre 8 de Octubre y avenida Italia amanecen con ruido de taladros y maquinaria desde hace un mes. Pero el ruido no es el principal problema al que se enfrentan. La obra denominada “Etapa 0” por la que se ensanchará esa vía para hacer más fluido el tránsito, impide circular y estacionar por lo que los vecinos deben dejar sus vehículos fuera de sus garajes si lo quieren utilizar.

Era una vereda ancha, los autos podían subirse y estacionarse sobre ella, frente al edificio. Ahora, las personas deben dejar los autos a una o dos cuadras porque no hay lugar para estacionar y los días lluviosos, los autos quedan embarrados. “Cada vecino va a tener que pagar un estacionamiento privado de 3.000 pesos porque con la inseguridad que hay no se puede dejar el coche en cualquier sitio, en ese sentido se lavaron las manos, no pensaron en eso. Anoche yo dejé el coche estacionado y cuando lo fui a sacar era todo un enchastre de lodo. Mínimo estarán cuatro meses más, ya sacaron los árboles y falta el tema de la calle. Yo creo que les va a llevar más, porque el tiempo inestable complica para trabajar. En este momento están trabajando más con el tema de la cañería por lo que pude observar. Pensando en el futuro, desde lo positivo, va a quedar bueno, va a quedar más linda la zona, no hay mejora que no lleve inconvenientes, ojalá que esta obra facilite la llegada porque es una zona complicada, hay que dar muchas vueltas para llegar”, dijo Mario, quien vive en un edificio frente a la calle Albo.

El trabajo inicial consistió en arrancar 75 árboles y picar la calle. Albo se convertirá en una calle de doble sentido, entre Grasso y avenida Italia. En el sentido sur habrá tres carriles y en sentido norte, dos. No se podrá estacionar en el sentido norte en horas pico. La Intendencia estima que esta primera etapa durará mínimo tres meses más.

Si bien está previsto que la obra dure cuatro meses en total, los vecinos están seguros de que los trabajos se extenderán por más tiempo. "Los días de lluvia no se puede trabajar y si queda todo demasiado mojado al otro día tampoco", dijo Gladys, que vive en el mismo edificio que Mario y para quien aunque sea molesta la obra es "necesaria porque en horas pico el tránsito de esta calle se trancaba mucho con una sola mano y estacionamiento de los dos lados”.

“El ruido es molesto, empieza alrededor de las siete de la mañana y termina a las cinco de la tarde. Yo no manejo, pero tuve que cambiar los recorridos cuando camino. Un día hago un recorrido y al otro día uno diferente, porque un día abren una calle y al otro cierran otra distinta. También se movieron de lugar las paradas de ómnibus y cambiaron los recorridos", afirmó Gladys.

"En definitiva, sabemos que si van a hacer algún arreglo se causarán molestias, principalmente si se trata de una calle. Lo que noto en los vecinos es la dificultad para subir a las veredas y al garaje del edificio. Cortaron todo desde 8 de Octubre hasta Grasso, no se puede transitar, estacionan a cuatro o cinco cuadras" dijo el portero del edificio de la calle Albo, Gabriel. “Hay muchas opiniones de los vecinos al respecto, algunos dicen que está bueno el proyecto, que va a quedar linda la calle, pero la mayoría siente molestia. En principio, hay más molestia que conformidad” agregó.

“Si vas caminando no afecta mucho, el tema es si venís en auto, ahí tenés que dar tremenda vuelta para llegar a la Universidad cuando antes se llegaba directo” dijo Sofía, una vecina de la zona, que estudia de la Universidad Católica, ubicada en 8 de Octubre y Garibaldi, a una cuadra de la obra.

La sede primaria del Colegio Logosófico tuvo que cambiar la entrada de ingreso de los niños a otra entrada que tienen en la avenida 8 de Octubre. “Lo peor en realidad, es el tema de las camionetas escolares. Estacionan un ratito y se van enseguida porque en 8 de Octubre no pueden parar mucho tiempo. Una compañera se encarga de bajarlos de la camioneta y yo me encargo de subirlos. Esta entrada nos salvó, si no la tuviéramos hubiera sido un gran problema esa calle cortada

Después, en el resto no nos afectó mucho, los papás están conformes con esta entradaLos padres no se quejaron, les gusta esta entrada, nosotros pensamos que se iban a quejar pero al contrariodijo Alba, la portera del colegio.

Los comerciantes también se sienten afectados y afirman que desde que la IMM empezó a trabajar venden menos ya que los clientes no pueden pasar por la puerta de sus locales. “Se nota que hay menos clientes, porque los chicos que salían del colegio venían a comprar acá y ahora eso cambió” dijo Silvana, una almacenera cuyo almacén se encuentra por la calle Albo.

Esto también sucede con otros negocios. “Afectó pila por el tema del estacionamiento, seguimos trabajando con los clientes de acá al lado, pero los que venían de afuera ya no tienen lugar para estacionar, entonces es un problema, ya no vienen”, comentó un trabajador del restaurante Zoubar, ubicado en 8 de Octubre y Albo. “Hay menos movimiento en la calle y por lo tanto, menos clientes. El cambio de la entrada del colegio afectó también, viene menos gente a comprar. A veces hay mucho ruido y a veces no, depende del día” dijo Cecilia, farmacéutica de la Farmacia San Nicolás 8 que está en la calle Albo.

Tras haberse finalizado esta primera etapa de la obra "Etapa 0", se realizarán dos etapas más. En la segunda etapa se ensanchará el ingreso de avenida Ricaldoni hacia avenida Italia, se habilitará nuevamente el tránsito por Albo hacia el sur y se cerrará la calle Grasso entre Albo y avenida Garibaldi. En la tercera etapa, se finalizará el ensanche de Albo entre Grasso y avenida Italia del lado Oeste e intersecciones específicas con Garibaldi, se canalizará el tránsito de Albo por los dos carriles nuevos realizados en la primer etapa y se cerrará la calle Grasso entre Berro y Albo. Por último, se canalizará el tránsito en Garibaldi en un solo carril en algunos cruces puntuales y se prohibirá el estacionamiento en esta zona.