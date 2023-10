Volar es cada vez mejor y también más difícil

Por Pilita Clark

Algo extraño sucedió en mi camino de regreso a Londres el fin de semana pasado, cuando llegué a la fila de seguridad en el aeropuerto Malpensa de Milán.

Estaba pasando por la rutina habitual de sacar mi computadora portátil y líquidos para ser inspeccionados cuando una funcionaria ladró: “¡No!”

El aeropuerto ahora contaba con máquinas de escaneo de alta tecnología, dijo, para que todo pudiera permanecer en mi bolso.

La miré sorprendida. Han pasado 17 años desde que un complot terrorista frustrado que intentó contrabandear bombas líquidas disfrazadas de refrescos marcó el comienzo del exasperante límite de líquido de 100 ml en el equipaje de mano. Éste era mi primer vistazo del regreso a una forma de normalidad que está surgiendo lentamente a medida que los aeropuertos de todo el mundo instalan escáneres como el de Milán.

No es la única grata sorpresa que me he llevado al volar este año.

Las aplicaciones de las aerolíneas que muestran si el avión que estás esperando para abordar ha aterrizado o aún está a 500 millas de distancia son una gran mejora. A ellos pronto podrían sumarse nuevas formas de rastrear el equipaje descarriado.

La necesidad de tales cosas quedó clara en la gran debacle del equipaje del año pasado, cuando la altísima cantidad de 26 millones de maletas se retrasaron, se perdieron o se dañaron en manos de una industria de la aviación marcada por la pandemia.

Si crees en grupos como Sita, la empresa de tecnología aeronáutica, pronto será posible descubrir que tu maleta se ha perdido antes de que te des cuenta de que ha desaparecido.

En lugar de aterrizar y esperar alrededor de la cinta transportadora de equipaje por una maleta que no está allí, y luego hacer fila para reportarla, las víctimas recibirán inmediatamente una alerta sobre sus maletas perdidas, me dijo recientemente Nicole Hogg, jefa de equipaje de Sita. Luego se les pedirá que indiquen en línea dónde quieren que se entreguen las maletas. “Puedes saber cuánto tiempo tardará tu pizza en llegar a tu casa”, dijo. "No debería ser diferente cuando se trata de tu maleta". Una aerolínea australiana ya estaba probando el sistema, dijo Hogg, mientras que otras aerolíneas se estaban sumando.

Todo esto es alentador, excepto por una cosa. A medida que la aviación experimenta una rara mejora, la preocupación por lo que le está haciendo al clima está entrando en una nueva fase.

Este año, Jean-Marc Jancovici, un experto en clima francés, hizo lo que imaginé que sería un llamado tremendamente impopular para que las personas se limiten a sólo cuatro vuelos en su vida. Pero cuando los encuestadores preguntaron qué pensaban los franceses sobre la idea, el 41 por ciento dijo que estaba a favor. La cifra se disparó al 59 por ciento entre los jóvenes de 18 a 24 años, los consumidores (y votantes) del futuro.

Probablemente esto no debería haber sido una sorpresa. Sólo en las últimas tres semanas me he encontrado con tres personas que se angustian por volar por razones climáticas, o simplemente se niegan a hacerlo. Una madre en Inglaterra ya no visita a sus hijos en Australia. Un padre londinense estaba preocupado por ver a un hijo en Asia.

Y Gianluca Grimalda, investigador climático del grupo de expertos del Instituto Kiel para la Economía Mundial de Alemania, estaba en los titulares mundiales después de decir que su empleo estaba en riesgo porque se negó a volar a casa con poca antelación desde Papúa Nueva Guinea, donde acababa de realizar seis meses de trabajo de campo.

Mientras esperaba un barco de carga en Bougainville la semana pasada, me dijo que su contrato había sido rescindido y que planeaba apelar. El Instituto Kiel dijo que no hizo comentarios sobre cuestiones de personal, pero que inicialmente había aceptado apoyar su lenta ruta de viaje para éste y otros viajes.

Aun así, el instituto ha enfrentado muchas quejas de lo que resulta ser un número considerable de partidarios de Grimalda.

Todo lo cual subraya uno de los mayores malentendidos sobre volar: es mucho más raro de lo que piensas.

Los investigadores calculan que sólo el 11 por ciento de la población mundial voló en 2018. Sólo entre el 2 y el 4 por ciento viajaron al extranjero y la mayoría sólo espera volar una vez al año. Se estima que un pequeño grupo de viajeros muy frecuentes, alrededor del 1 por ciento de la población mundial, representa el 50 por ciento de las emisiones de las aerolíneas comerciales.

Cada uno de ellos debería disfrutar de cualquier avance en la aviación, por mínimo que sea. Volar puede representar menos del 3 por ciento de las emisiones de carbono, pero es difícil descarbonizar y el sector de la aviación está creciendo.

Si los gobiernos preocupados por el clima alguna vez se toman en serio la idea de hacer que los vuelos sean más escasos o inasequibles, a una gran parte de la gente no le importaría en absoluto.