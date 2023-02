"Vos sacás el conjunto de vendemerca": la historia detrás de la pelea entre Zíngaros y un allegado a Los Muchachos en el Carnaval 2023

En la noche de este lunes se generaron incidentes en la salida del Teatro de Verano cuando terminó la actuación de los parodistas Zíngaros. Varios videos se viralizaron por redes sociales y eso motivó la intervención de la Intendencia de Montevideo, que convocó a directivos de Daecpu para enterarse de primera mano sobre lo ocurrido y conocer qué medidas puede adoptar la gremial que nuclea a los directores de conjuntos de carnaval.

Según reconstruyó El Observador, tras concluir el show de Zíngaros en la platea baja quedaron pocos espectadores. Uno de ellos era Mario Orta, exfutbolista y empresario de fútbol, exdirector de carnaval, hijo del recordado director de Los Gaby’s –José “Tucho” Orta– y hermano de Maxi Orta (uno de los directores de la murga La Trasnochada) y allegado a Los Muchachos. El otro era Marcelo “Chirola” Mier, exutilero y actual coordinador del conjunto Zíngaros, quien fuera además mano derecha y amigo de Ariel “Pinocho” Sosa.

En un momento Orta realizó un comentario despectivo sobre el show que había presentado Zíngaros y pronosticó que Los Muchachos serán los ganadores este año en la competencia de los parodistas. "Me preguntó el Uría qué me había parecido el espectáculo y le dije ´a mi no me gustó nada, es una mierda esto´", relató Orta en un audio que se viralizó en las últimas horas.

Lo que no sabía Orta era que “Chirola” Mier lo estaba escuchando y eso dio lugar a un intercambio de insultos.

"Me dijo ´sacá un conjunto vos´", dice Orta en el audio en el que agrega que le respondió: "Yo ya saqué un conjunto y le di contra el piso a ustedes. ¿Vos que conjunto sacás? Alcahuete, lambeta. Vos sacás el conjunto de vendemerca y alcahuete porque es lo que fuiste toda la vida. Un alcahuete y un arrastrado".

Luego de esos insultos enseguida comenzaron las primeras corridas, en las que participó Mateo, hijo de Orta, que salió en defensa de su padre. "Mateo lo fue a buscar y quedamos regalados", prosiguió Orta.