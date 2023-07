"¿Vos te operaste?": el fuerte cruce entre Patricia Madrid y Julio Ríos en Polémica en el Bar sobre cirugías estéticas

En el último programa de Polémica en el bar (Canal 10), Patricia Madrid y Julio Ríos se increparon mutuamente durante una discusión sobre los peligros de la cirugía plástica mal practicada y el caso de Silvina Luna con el médico Aníbal Lotocki.

En dos ocasiones donde Ríos dijo que hay cirujanos que ofrecen precios mucho más baratos que los que usualmente salen determinadas operaciones, las modelos deciden operarse de todas formas. Madrid le preguntó si él no se había operado y luego le recordó su intervención por el llamado "chip sexual".

La discusión a partir de Aníbal Lotocki, quien le realizó una mala praxis a Silvina Luna en 2011 y le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal. Tras años con problemas de salud, en las últimas semanas la modelo sufrió una infección y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

"Cuando vos te hacés un implante en los glúteos está la posibilidad de hacértelo con un gran profesional y que te cueste US$ 10 mil", señaló Ríos.

"Vos no te podés hacer un implante que sale US$ 10 mil por US$ 3 mil", afirmó. Como argumento señaló "dos cosas elementales": "lo que te está poniendo no es lo que te tiene que poner" y, a su criterio, es "evidente" que "el profesional no tiene el grado de responsabilidad que tiene que tener".

"¿Vos te operaste, Julio? ¿Te operaste algo?", lo interrumpió en un momento Madrid.

"No. ¿Por qué? No tengo inconvenientes en operarme. Si me querés entrevistar, haceme una entrevista...", le dijo Ríos. "¿Vos te operaste?", le preguntó él a la periodista.

"No, yo no tengo nada operado", aseguró ella.

"¿Estás seguro que no te operaste nunca?", intervino Sergio Puglia.

Ríos repitió que no tiene "inconvenientes" en hacerse una operación plástica. "Creo que es un tema de cada uno. Acá yo no voy a venir a desvelar si él se operó, si vos te operaste...", le dijo a Madrid.

"Ah, yo me operé", volvió a comentar Puglia y se sacó los lentes. "Porque se me caían los párpados".

Después de la especialista –Lucía d’Oliveira Pazos, presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica– que había ido al programa se refiriera al aspecto legal del asunto, la mesa volvió a debatir sobre la problemática.

Ríos dijo que hay cirujanos que "se ponen de moda". Insistió con que ofrecen precios muy baratos y, por ejemplo en el caso de un implante mamario, las mujeres deciden operarse con ellos.

En un lugar de cobrar "US$ 6 mil", "este tipo te lo hace por US$ 2.500, entonces van a hacérselo por US$ 2.500"

"Y sí, como vos te pusiste el chip, Julio", le dijo Madrid, en referencia al llamado chip sexual.

El chip sexual de Julio Ríos

Ríos había explicado en abril de 2022, en el mismo programa, que hizo la intervención para incrementar su energía diaria. En esa instancia, señaló que el calificativo "sexual" se lo dio Carmen Barbieri y que el chip aporta a la energía en general, "y lo sexual está emparentado".

Madrid le dijo: "La gente quiere saber si eso ayuda con las erecciones para hombres de tu edad".

"Esto mejora el rendimiento en todos los ámbitos, incluido el sexo. Pero también es muy beneficioso para la mujer", le respondió Ríos.

Ríos a Madrid: "Sos ordinaria"

Cuando en el debate sobre la cirugía plástica, la periodista recordó la operación del chip, su compañero de mesa la increpó: "No seas ordinaria".

"No soy ordinaria. Es una cuestión estética también. No me faltes el respeto", dijo Madrid.

"Vos me estás faltando el respeto. Sos ordinaria", insistió Ríos.

"No soy ordinaria. Lo que soy es honesta. Si vos lo hiciste por canje. Las personas que se exponen a hacer las cosas por canje, a veces viven situaciones como las que vivió Silvina Luna y no es para nada ser ordinaria. Si usted quiere recibir un buen tratamiento, pague".

Ríos dijo que en el caso de la modelo no fue por canje y que lo que hacía Lotocki era ofrecer "un costo infinitivamente inferior".

"La gente de los medios de comunicación vive de canjes", aseguró Madrid.

Aníbal Lotocki

Lotocki fue denunciado por haberle ocasionado lesiones graves a varias modelos. Incluso fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión. Sin embargo, la decisión fue apelada. Por el momento solo estuvo preso 15 días. Además en 2023 fue procesado por la muerte del empresario Cristian Zárate a quien también opero en 2021.