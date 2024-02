¿Vuelve Alfa a Gran Hermano? La campaña para que el exparticipante retorne al programa

De paso por Punta del Este, el mediático exparticipante de Gran Hermano Walter "Alfa" Santiago, habló sobre la actuación de "Furia", a quien tildan de exagerada, en la casa más famosa del Rio de la Plata.

"No es exagerada, porque es la única genuina que está dentro de Gran Hermano hoy. No porque me quiera a mí, eh, no, no. Yo desde el principio digo que es muy genuina su actuación. Es que no está jugando, está siendo ella", dijo.

"En Gran Hermano tenés que ser vos, eso es lo que no entienden. 'Yo voy a entrar, voy a dar contenido', no. Tenés que ser vos, tenés que ser vos. El público te quiere o no te quiere. Fijate, ya pasó un año y dos meses, y yo sigo recibiendo el cariño de la gente permanentemente. Fijate que la casa, del único que hablan es de mí. No lo digo de agrandado, no. Hablan de Alfa, que entre Alfa, ponen una valija adentro, viene Alfa y eso a mi hace que me reviente el pecho de alegría cuando pasa", agregó.

Sobre las versiones que indican que esta próximo a ingresar a la casa como invitado especial, el mediático contestó sin dar demasiados detalles "vamos a ver".