Wall Street cerró con nueva alza y segunda suba consecutiva del Dow Jones

Wall Street cerró este jueves con desempeño positivo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ascendió 1,14% en una remontada al cierre de la sesión, en una nueva jornada frenética de gran volatilidad, en la que llegó a perder 600 puntos.



Según datos al término de la sesión, el Dow Jones avanzó 260,37 puntos, hasta 23.138,82 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 subió 0,86% o 21,13 puntos, hasta los 2.488,83.



El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan los principales grupos tecnológicos, subió por su parte 0,38%, 25,14 puntos, hasta alcanzar los 6.579,49.



Todos los sectores económicos terminaron el día en terreno positivo con el sector de materiales básicos (1,85%) a la cabeza, seguido del industrial (1,24%), el financiero (1,11%), el sanitario (1,07%) y el de bienes esenciales (1,02%).



Los tres índices experimentaron un rebote en los últimos compases, después de una jornada en la que el Dow Jones llegó a caer hasta 600 puntos.



Este índice remontaba tan solo en los últimos ocho minutos de operaciones más de 200 enteros, evidenciando una vez más la volatilidad que está caracterizando a la bolsa neoyorquina este mes.



Este miércoles, las acciones presentaron su mejor día en casi una década, con una suba que no se registraba desde marzo de 2009.



Estas dos jornadas consecutivas de ganancias siguen a la peor Nochebuena de la historia para Wall Street, que está viviendo uno de los peores meses de diciembre que se recuerdan.



En otros mercados, el petróleo de Texas bajó 3,48% y se situó en US$ 44,61el barril, y, al cierre de la sesión en Wall Street, el oro subió a US$ 1.277,90 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendió 2,78% y el dólar perdió terreno ante el euro, que se cambió a US$ 1,143.

