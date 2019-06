Welker ingresa a jugar en el mercado de venta de derechos de TV

Un nuevo jugador quiere ingresar al mercado de los derechos de televisión. Así lo plantea el propio protagonista. El exdirigente de fútbol, Edgar Welker, compró en diciembre los derechos para Uruguay de los Sudamericanos sub 17 (se jugó en marzo) y sub 20 (se jugó en enero); en marzo, los de la Copa América que comienza este viernes y por estas horas termina de cerrar los acuerdos con los cableoperadores, que según el exvicepresidente de Peñarol, pagarán menos que en Copa América de 2016.

¿Qué es lo que adquirió Welker? A través de la empresa Dexary se quedó con todos los derechos de televisión por cable, televisión abierta, radio y streaming para Uruguay.

En el caso de streaming lo vendió a Antel, que por su plataforma llegará a todos sus clientes con los 26 partidos de la Copa América.

Al mismo tiempo, termina de cerrar este viernes con 80 empresas de Montevideo y el interior para llevar a través de los cables todos los encuentros.

Por televisión abierta, confirmó Welker, solo se podrán ver los partidos Uruguay-Japón el domingo, por la segunda fecha del grupo C, Uruguay-Chile el jueves 24, Argentina-Catar y un partido de Brasil.

En caso de que Uruguay clasifique a la semifinal y final, de acuerdo a la disposición de Ursec, también los canales privados podrán emitir esos encuentros.

También en Uruguay los partidos se podrán ver a través de DirecTV, que compró los derechos hace varios años, en una negociación con FIFA y Conmebol que incluyó todos los torneos de selecciones de ambas asociaciones. En su caso, con una transmisión propia, llegará exclusivamente a sus abonados.

¿Quién prestará el servicio de carrier? Consultado el dirigente, dijo a Referí que contrató los servicios de la sociedad anónima Saomil (la razón social de Vtv). “Como no tengo llegada a todo el país contraté el carrier a Saomil. De esta forma tengo espacio de satélite y una señal 24 horas durante la Copa América”.

De esta forma, la empresa de Welker se asegura bajar la señal, agregarle todos los contenidos (gráficos, relatos) y distribuirlo entre los clientes de los cables de todo el país, y de la televisión abierta en los casos de los partidos que serán televisados por esa plataforma.

¿Es nuevo Welker en el negocio de la televisión por cable? No. El 20 de junio cumplirá 25 años en este mercado con Cable Plus, empresa que vende el servicio de televisión por cable en Ciudad de la Costa. Además, compró derechos de televisión hasta el año 2001.

¿Por qué regresa ahora? “Me movió a dar este paso el nuevo contexto y no depender de los precios que fijan los terceros para comprar los derechos para los torneos. Es un negocio que cambió mucho en el mercado, aunque debo reconocer que no es sencillo meterse pacíficamente. Es una lucha que estoy dispuesto a dar”, expresó.

Para graficar, Welker explicó a Referí que por los derechos de la Copa América de 2016 para Cable Plus pagó "el doble” que abonará en este 2019, y expresó que esto mismo sucedió para los demás cableoperadores del país. “Le bajó el costo por abonado pese a que subieron los precios de los derechos”, dijo.

El empresario mantuvo en reserva el valor que pagó por los derechos de la Copa América, pero expresó que aumentaron 40% con relación a los de 2016.

Según Ursec, Uruguay tiene 750.000 abonados a televisión cable.

Welker quiere seguir incursionando y ampliar su negocio más allá del fútbol. Aseguró que está dispuesto a invertir en otros eventos deportivos.

Sobre la experiencia con los sudamericanos sub 17 y sub 20, no quedó satisfecho. “No llenaron mis expectativas porque no pude llegar a un acuerdo por streaming. Se resolvió todo sobre la hora y no pude negociar. Sin embargo, tomé como una experiencia, que sirvió para volver al mercado después de muchos años”.

Consultado por Referí acerca de si en su pasaje como presidente interino de la AUF, previo a la intervención de FIFA en agosto de 2018, aprovechó contactos para cerrar estos acuerdos, lo negó y expresó que su negociación no la hizo en forma directa con Conmebol sino con la empresa Dentsu que fue la que compró los derechos a Conmebol y que es quien luego los comercializa.

Dentsu, según Welker, recibió cinco ofertas de Uruguay, una de ellas la de la empresa del exvicepresidente aurinegro que se quedó con los derechos de Uruguay.

Con relación al equipo periodístico que llevará adelante la transmisión confirmó que estará integrado por Diego Miranda, Jorge “Tito” Goncálvez, Wilmar Cabrera y Oscar Bello.