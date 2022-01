WhatsApp lanza un nuevo "contrato" y es obligatorio para usar la app

La app de mensajería WhatsApp anunció sus nuevos términos y condiciones que debían ser aceptados de manera obligatoria y causó polémica a escala mundial. Frente a la negación del público general, WhatsApp extendió este período hasta este año y se encargó de notificar a diario a todas aquellas personas que todavía no habían hecho clic en "Aceptar" para que lo hagan de inmediato.

Según dio a conocer la empresa desde el principio, todos aquellos usuarios que se nieguen a aceptar los nuevos términos y condiciones no podrán usar la plataforma con normalidad y el uso de las funciones de WhatsApp estará totalmente limitado.

Finalmente, el día llegó. A través de Twitter, un usuario reveló que ya no puede usar la aplicación porque no aceptó los nuevos términos y condiciones de WhatsApp.

"Desde ayer no me deja usarlo. Solo me llegan notificaciones pero no puedo acceder a WhatsApp", escribe en Twitter el usuario "Freddy Jeringas".

"Ayer me salió por la tarde el aviso para aceptar los nuevos términos y condiciones de WhatsApp con la opción de cerrar. Me salía durante varias veces al día desde hace meses y ayer a la noche ya no podía usar la aplicación", agrega.

Yo desde ayer ya no me deja usarlo

Solo me llegan notificaciones pero no puedo acceder a whatsapp pic.twitter.com/kWzccVRgLD — Freddy Jeringas (@Freddyjeringas) January 14, 2022

Nuevos términos y condiciones de Whatsapp: Qué cambia para los usuarios que sí los aceptaron

Aquellos usuarios que sí aceptaron los nuevos términos y condiciones de WhatsApp sufrirán cambios en la app y no podrán deshacer su decisión.

Según detalla la empresa en su sitio oficial, "los cambios están relacionados con las funciones comerciales y opcionales de WhatsApp" y, además, los nuevos términos "brindan más transparencia sobre cómo se recopilan y usan los datos" de los 2,500 millones de usuarios a escala global.

En esta línea, el rastreador de características, WaBetaInfo, explica que WhatsApp usará toda la información de los usuarios de cuentas comerciales para generar anuncios dirigidos.

Es decir, solo WhatsApp Business comenzará a compartir información de manera directa con WhatsApp para su uso comercial. Además, en el caso que utilice Facebook e Instagram para su negocio, podrá vincular las tres cuentas para realizar promociones en línea.

El Cronista Whatsapp cuenta con 2.5 millones de usuarios alrededor del mundo

Whatsapp: Qué datos no compartirá la app con Facebook

La realidad es que WhatsApp tiene acceso a una gran cantidad de metadatos relacionados con información de la cuenta, número de teléfono, imagen de perfil, chats y contenido subido a historias.

Además, recopila automáticamente información de uso y registro, conexión móvil, modelo de hardware del teléfono, sistema operativo, estado de la batería, intensidad de la señal, red móvil, IP e idioma. Pero no hará lo siguiente:

- No tendrá acceso a mensajes privados ni a escuchar o grabar llamadas telefónicas.

- No mantendrá un registro de a quién se llama o envía mensajes.

- No podrán ver tu ubicación compartida en tiempo real.

- No compartirá contactos con Facebook.

- Los grupos permanecerán cifrados de extremo a extremo.

- Los mensajes podrán ser borrados.

