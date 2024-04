Se cayó WhatsApp a nivel mundial: mirá qué pasó

En Uruguay la falla se produjo cerca de las 15:00. La aplicación de Meta ha dejó de estar activa durante media hora, pero en torno a las 15:35 volvió a enviar mensajes en varios dispositivos tanto en su versión para móviles como en la aplicación para web.

El sitio Down Detector, que se dedica a monitorear caídas en los servicios online, reportó la falla de WhatsApp a las 14:50 de este miércoles.

Según el sitio especializado, en el 82% de los casos se reportan errores en el envío de mensajes, el 10% son problemas con la conexión del servidor y un 8% problemas propios de la aplicación.

El reporte de Down Detector sobre la caida de Whatsapp

La compañía no ha explicado por el momento las razones de esta detención del servivio.

We know some people are experiencing issues right now, we're working on getting things back to 100% for everyone as quickly as possible