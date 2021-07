Wilson Ezquerra: "Alianza Nacional no tiene liderazgo ni motivo para continuar"

El intendente de Tacuarembó, el nacionalista Wilson Ezquerra, informó que ya no pertenece al sector político Alianza Nacional (AN) porque "hoy por hoy, (Alianza) no tiene liderazgo ni un motivo de continuar", según declaraciones recogidas por radio Uruguay este lunes.

Para Ezquerra, "es difícil continuar dentro de solo un sector del partido si no está el líder". En cambio, propuso que continúen "las ideas" del fallecido ministro del Interior y líder de la corriente de AN, Jorge Larrañaga. Leé también Alianza Nacional se reafirma como sector y pedirá reunión con Lacalle Pou El jerarca precisó que debe permanecer la línea de pensamiento "larrañaguista" basada en la defensa de los intereses del interior y la lucha por la descentralización, pero en un ámbito más amplio. Asimismo consideró que "hoy, hablar de herrerismo o wilsonismo" no procede tanto como velar por unos ideales que promuevan una "sociedad mejor y, cada día, más justa y equitativa".