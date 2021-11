¿Ya estás pensando qué regalar en diciembre? Una lista de libros recomendados que dejó el mes

.

El resto del mundo rima - Carolina Bello

Luego de un violento y catastrófico accidente de tránsito, los únicos dos sobrevivientes se cruzan en el hospital de San José de Mayo. Julia Bazin, una bióloga en un punto muerto de su vida, se hace pasar por una doctora y navega por los pasillos del hospital, donde se cruza con Andrés Lavriaga, un ladrón primerizo que acaba de robar una casa de préstamos, el otro sobreviviente del choque, confinado a una camilla. El tenue y extraño vínculo que generan es el hilo conector de esta novela de Carolina Bello –que será editada en España y el resto de hispanoamérica como parte del proyecto Mapa de letras de la editorial Penguin–, en la que los pasados de ambos protagonistas –sus memorias, sus traumas, sus herencias, sus sueños– son relatados a través de escenas claras y secuencias potentes y memorables. Así se construye un relato tan trágico y melancólico como ágil y fascinante sobre dos vidas diametralmente opuestas, pero que tienen como puntos en común el potencial no explotado, la sensación de sentirse ajenos a los comportamientos habituales en sus respectivos entornos, y a los libros y el cine como posibles refugios en momentos críticos. (Literatura Random House, $ 590).

Isla decepción - Paulina Flores

El libro de relatos Qué vergüenza fue el trampolín que la escritora chilena Paulina Flores estaba buscando. Además de colocarla en el mapa literario regional y de darle el premio Roberto Bolaño en su país, esos cuentos fueron el propulsor principal que la metió en la última selección que la prestigiosa revista Granta hizo de los mejores escritores menores de 35 años en español. En las últimas semanas llegó a Uruguay su primera novela, que la confirma como una de las voces a atender en la región y que trae un tema poco abordado en este campo: el de los barcos asiáticos que, con prácticas que a veces rayan en el esclavismo, pescan en aguas latinoamericanas. En este caso, Isla Decepción (Seix Barral, $ 890) sigue a Marcela, una treintañera que fracasa en una relación y que decide pasar a visitar a su padre, a quien no ve desde hace años, en Punta Arenas, uno de los parajes más australes del continente. Allí descubre que el hombre le está dando refugio a un marinero coreano que escapó de uno de estos barcos anclados en el estrecho de Magallanes, y pronto las historias de los tres confluyen en una especie de baile seductor plagado de sensaciones, matices y sombras.

Héroes - Stephen Fry

Además de ser uno de los actores británicos más respetados, Stephen Fry es también un excelente escritor y un amante de la historia, en particular del mundo griego antiguo y la vasta mitología que le da forma. Hace un par de años llegó a librerías uruguayas Mythos, un excepcional volumen en el que repasa en clave de novela y con muchísimo humor la historia de los dioses olímpicos y sus consecuentes derivaciones terrenales, y ahora llega la secuela cantada: Héroes (Anagrama, $ 790). De nuevo, Fry se zambulle en las tierras balcánicas de otro tiempo para contar, esta vez, leyendas un poco más terrenales: las de Hércules, Orfeo, Teseo, Edipo y el resto de los héroes que dieron forma a algunos de los relatos más icónicos de la cultura griega. Como en el tomo anterior, el sentido del humor de Fry se mantiene intacto en todos los relatos y se conjuga, a la vez, con una erudición propia de alguien que ha dedicado su vida a estudiar estas historias. Héroes es indispensable para quienes hayan leído Mythos y, al mismo tiempo, para quienes tengan ganas de volver a disfrutar de estas grandes historias de la mano de un autor que sabe muy bien cómo contarlas.

Libros

La alegría de las mujeres - Felipe Polleri

Gabrielito es la basura de la familia. Un tipo en sus 30 que se obsesiona con el sexo, la escritura, y las arpías, estas mujeres mitológicas que bajo su hermosa apariencia ocultan una naturaleza oscura. Tras la muerte de Blancanieves, una mujer que ejercía la prostitución y que fue recibida por su hermana en su hogar con un bebé mudo le ruega a un detective no menos sórdido que investigue el caso. La alegría de las mujeres (HUM, $ 450), esta novela policial donde los pensamientos retorcidos de los protagonistas inundan las páginas, es la nueva publicación de Felipe Polleri. Un delirio misógino y violento que empuja los límites de lo políticamente correcto y la incomodidad página a página. Una advertencia: la violencia y el odio predominan, pero el discurso termina siendo una caricatura buscada sobre un hombre, o una sociedad, que odia a las mujeres que no son su madre. “Ustedes se preguntarán a qué se debe mi necesidad de escribir esta clase de inmundicias. No me dedico a las novelas policiales o a los libros de autoayuda porque soy un delincuente. El arte es un delito o no es nada. Hay que buscar los propios límites, para una vez alcanzados seguir avanzando hasta la abyección (¿y el crimen?) si pretendemos la adrenalina que todo delincuente debe recibir al día”, escribe el personaje.

El artista de la cuchilla - Irvine Welsh

¿Se acuerda de Begbie? ¿El de Trainspotting? Volvió, con una novela que lo pone en el rol protagónico. El escritor escocés Irvine Welsh regresa al universo de su obra más popular, para narrar una nueva etapa en la vida del psicópata reformado y convertido en un exitoso y taquillero artista contemporáneo. Radicado en California, donde ha rehecho su vida, se ha casado y tenido dos hijas, Frank Begbie tiene que volver a su Edimburgo natal luego de que uno de sus hijos mayores, con el que nunca ha tenido contacto, es asesinado. Allí, empieza una pesquisa propia para encontrar a los responsables del crimen, lo que lo obligará a mover viejos contactos y a navegar nuevamente por los bajos fondos de su viejo hogar, lo que pondrá en tensión su nueva vida –libre de alcohol, drogas, tabaco y violencia gratuita–con su pasado como uno de los hombres más temidos de la ciudad. Welsh narra con maestría y confecciona una versión distorsionada de un relato policial. Afortunadamente, la jerga callejera no está tan presente, por lo que la traducción no tiene que abusar de los españolismos, algo bienvenido por los lectores locales. (Anagrama, $ 690).

Mal aliento - Jorge Fierro

La editorial independiente uruguaya Pez en el Hielo sigue buceando entre debuts y nuevas firmas, y en este caso presenta Mal aliento ($ 490), el primer libro de Jorge Fierro. El autor ya ha pasado por las páginas de Brecha y Sotobosque, y en este tomo muestra una colección de cuentos que, como establece la escritora Eugenia Ladra en la contratapa, están llenos de advertencias, de señales de alarma que, dentro de la aparente normalidad de las situaciones que retratan, evidencian una eventual podredumbre, un olor a descomposición. Justamente, La descomposición es uno de los mejores cuentos del libro y uno que marca el tono del resto. En él, un narrador relata los pormenores relacionados con el suicidio del antiguo ex de su novia, una figura que incluso después de la muerte sigue generando una sombra casi insoportable. También son para destacar Granizo y Delante de los lentes, pruebas de que Fierro maneja adecuadamente sus tiempos y logra engarzar los relatos para que, al final, el todo sea lo que prevalezca. Y en el todo de Mal aliento hay mucho para escarbar.