Ya puedes responder rápida y fácilmente a tus mensajes de WhatsApp desde tu nuevo smartwatch Huawei

Los relojes inteligentes de Huawei acaban de recibir una actualización muy atractiva y es que, desde ahora, ya puedes responder a tus mensajes de WhatsApp desde la pantalla táctil de tu mismo smartwatch usando alguno de los emojis disponibles o bien, una de las respuestas rápidas preprogramadas. Así, cada vez que te llegue un mensaje de un amigo, un familiar o de uno de tus grupos, solo necesitarás levantar la muñeca para leer y responder.

La magia ocurre en la app de Huawei Salud

No cabe duda que el poder responder mensajes desde tu muñeca es muy práctico por varias razones, por ejemplo, si estás en el cine y no quieres molestar a nadie, solo necesitas levantar la muñeca, leer el texto en pantalla y de ser necesario, dar una respuesta rápida. Tal vez estás comiendo y tienes las manos un poco sucias, así que no quieres agarrar tu smartphone y ensuciarlo también, por lo que basta usar un dedo (que no esté sucio) para responder tus mensajes con un emoji o incluso, si estás en una junta y no quieres parecer muy obvio, bastará con que pretendas que estás revisando la hora para leer y responder.

Para poder usar esta nueva función solo necesitas abrir tu aplicación de Huawei Salud y, en caso de que no lo hayas hecho, actualizar tu smartwatch Huawei. Una vez completada la actualización, solo tienes lo siguiente:

1. Abre la app Huawei Salud y accede a la pestaña de “dispositivos” ubicada en la parte de debajo de la aplicación, luego selecciona tu smartwatch Huawei y entra al apartado de “notificaciones” para activar las opciones mostradas en la imagen.

Pasos para activar función

2. Una vez completado este paso, regresa al menú anterior y entra al apartado de “respuestas rápidas” donde puedes editar el texto de tus respuestas, ya que quieras borras las que vienen predeterminadas o agregar las tuyas, que reflejen tu estilo y que demás, se puedan usar en distintos tipos de situaciones y con diferentes personas.

Pasos para activar función

Esta nueva función es tan fácil de usar que, una vez completados estos pasos no necesitas hacer nada más. De manera automática verás reflejados los cambios en tu smartwatch Huawei, ya sea en forma de un botón azul para responder con un emoji o, justo deslizando hacia abajo, verás tus respuestas rápidas en una lista.

Mensajes enviados y recibidos

Puedes responder a todos los mensajes de WhatsApp que lleguen a tu smartwatch de manera inmediata, siempre y cuando éste se encuentre conectado a tu smartphone vía Bluetooth. Si por alguna razón no puedes ver las notificaciones de inmediato, puedes revisarlos más tarde deslizando hacia abajo desde la carátula de tu reloj inteligente y seleccionar el mensaje que quieras responder.

Lista de modelos compatibles

Esta función solo está disponible en modelos de relojes inteligentes Huawei seleccionados, que son los que aparecen en la siguiente lista: Huawei Watch 3, Huawei Watch GT 3 46 mm, Huawei Watch GT 3 42mm, Huawei Watch GT Runner.

Por ahora solo puedes responder a los mensajes de WhatsApp con emojis o con respuestas rápidas, la función de escribir texto desde el reloj no está habilitada. También es importante decir que, la función está disponible para todos los dispositivos Huawei con EMUI así como equipos con Android, sin embargo. Aún no es compatible con los equipos que funcionan con iOS.