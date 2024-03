"Yo no le permito que diga eso": el enojo de Carolina Cosse con un periodista en Salto por la acusación contra Orsi

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse protagonizó un cruce con el periodista de Canal 8 de Salto Roberto Cerpa quien le consultó sobre la acusación que hizo la militante nacionalista Romina Celeste Pappaso contra el precandidato Yamandú Orsi.

La interrogante ocurrió en una rueda de prensa que brindó esta mañana en ese departamento del norte. El periodista le consultó: "¿No se sintió un poco aludida cuando (...) Orsi decía que había una operación muy importante detrás de todo esto? Por ahí podía referirse a la oposición del FA, pero también a la interna", agregó.

La precandidata dudó unos segundos y le repreguntó asombrada: "¿Cómo dice?". El periodista de Canal 8 reformuló entonces la interrogante: "Cuando (Orsi) dijo que había una operación detrás de la denuncia pública que se había hecho refería a que, seguramente, venía de la campaña, pero tanto podía podía ser de los partidos fuera del FA como dentro del FA", sugirió.

A esta segunda vez, Cosse le respondió que "no le permitía que diga eso", a lo que el periodista le retrucó que no lo estaba diciendo, sino que se lo estaba preguntando. "Usted me lo pregunta y yo se lo estoy contestando. Primero que Yamandú no dijo eso, jamás diría eso, y porque además dentro del FA esas prácticas no existen. Así se lo digo", le respondió Cosse.

Sin embargo, el intercambio continúo porque el periodista insistió en que Orsi "decir lo dijo". Sin embargo, las declaraciones públicas del precandidato habían sido que "hay mucha cosa atrás" de la acusación que hizo Pappaso, que "es un tema político, de movida de campaña" y que había "mucha estructura atrás".

Orsi dijo también que había intercambiado sobre el asunto con personas del Partido Nacional y que tuvo el apoyo de sus compañeros del FA que luego fue público, pero no aludió a la participación de algún partido político.

En la rueda de prensa en Salto, Cosse consideró que la pregunta partía de "imaginaciones" del periodista. "Interpreta, imagina, deja volar su imaginación y lanza una interpretación absolutamente irresponsable".

El periodista insistió en que era una pregunta y la precandidata le dijo que, entonces, era una pregunta "irresponsable e irrespetuosa de la trayectoria del FA".

La acusación contra Orsi que va llegando a la Justicia

Este miércoles, en horas de la madrugada, una mujer trans de 42 años denunció a Orsi, por un supuesto episodio de violencia física ocurrido en el año 2014.

La mujer radicó formalmente la denuncia ante efectivos de la seccional décima, según confirmaron desde el Ministerio del Interior a El Observador, y narró cómo fueron los hechos, que coinciden con los relatados por la militante nacionalista Romina Celeste Papasso a través de redes sociales.

Consultada acerca de cómo se dieron los hechos, la denunciante respondió: “Los primeros días de junio del año 2014 me encontraba trabajando en inmediaciones del Parque Roosevelt cuando me para un hombre, que circulaba en un auto negro con vidrios oscuros, y me consulta por el costo de mis servicios. Le dije $ 200 por un oral y este señor me dice que me suba al auto. Me subí, comencé a realizarle sexo oral, noté que este señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol", de acuerdo al documento oficial al que accedió Montevideo Portal.

"Supuse que era por eso, continué unos diez minutos y le dije que me pagara, que me iba a bajar porque tenía que continuar trabajando”, agregó.

En ese momento, según relata la denunciante, él le "dijo ‘no te vas a bajar, tenés que terminar lo que empezaste’. Le dije que no iba a estar dos horas dentro del auto si él no tenía erección, que si quería que me quedara en el auto tenía que pagarme más por todo el tiempo que quería que me quedara. Este hombre levanta la voz diciendo: ‘sos una atrevida, no te voy a pagar nada’. Me toma por los pelos, a la altura de la nuca, y me da un cabezazo en la nariz. Abrió la puerta del auto y me empujó hacia afuera".

"Cuando caigo al piso me toco el rostro ya que lo sentía húmedo y noto que mi nariz sangraba. Comencé a gritar y le dije: ‘hijo de puta, qué me hiciste’. Una chica que vio lo que sucedió se acercó a socorrerme, pero este hombre encendió el auto y se fue de inmediato", añadió.

De acuerdo al relato, la denunciante concurrió al Hospital Pasteur el día después de los hechos debido a que se había sometido a una cirugía estética en la nariz dos meses antes.

"El médico que me atendió me dijo que aparentemente se había quebrado la prótesis, que debía concurrir a mi cirujano. Cuando concurrí a mi cirujano, me confirmó que el golpe que recibí había quebrado mi prótesis y que si quería arreglarla debía abonar US$ 800, cosa que no pude realizar en ese momento por un tema económico”, señaló.

Cuando le consultaron si reconoce a la persona que la agredió, respondió que "en ese momento no sabía quién era" pero lo reconoció "hace muy poco, ya que comenzó con una campaña política. Quien me agredió es el señor Yamandú Orsi", puntualizó.