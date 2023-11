"Yo no tengo dos caras": Julieta Prandi fue contundente sobre Nicole Neumann

La semana de "Noche al Dente" en América TV concluyó con la visita de Julieta Prandi. Durante su participación, la modelo no solo repasó su vida, sino que también abordó polémicas de los inicios de su carrera.

En la sección "10 al hilo", Fer Dente le pidió a Prandi que eligiera entre Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain. Sin dudarlo, la conductora expresó su preferencia por la actual jurado del Bailando.

Al ser cuestionada sobre los motivos, Prandi explicó sin titubear: “Nunca tuve ningún problema con ninguna, pero cuando surgió el tema del apodo ('Muqui' a Pampita) me quisieron culpar. Yo no tengo dos caras, no te voy a mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”.

Agregó: “Nunca mandé al frente a Nicole porque no me correspondía. Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde. Igual, Caro lo sabe, lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá”, concluyó Prandi.