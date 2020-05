Zafra de remates de ganado lechero atípica, pero positiva

La zafra de otoño de ganado lechero de este año fue totalmente atípica, pero dejó un balance positivo, coincidieron algunos rematadores consultados por El Observador.

La pandemia por el covid-19 obligó a los tamberos a recurrir mayormente a remates virtuales, algo absolutamente inédito para este sector.

También jugó la coyuntura actual de la lechería, donde los productores no reciben un buen precio por su leche y un déficit hídrico que tampoco colabora con la difícil situación.

“El que no pierde plata, hoy empata, pero hay un disconformismo enorme por parte de los productores a raíz de que la industria no aumenta los precios de leche”, opinó Ruben Urchitano, director de Urchitano Negocios Rurales.

De todas formas, el rematador apuntó que la zafra “se sacó adelante” y que los remates virtuales demostraron que “se puede trabajar perfectamente”.

También señaló que la gente operó desde sus hogares y que la zafra transcurrió de forma muy tranquila, con precios “aceptables”, similares a los de la zafra pasada.

El ganado bueno fue premiado

Por su parte, Federico Di Santi, director de Di Santi & Romualdo, opinó que si bien hubo pocos remates y una escasa oferta, apuntó que los ganados que se vendieron eran buenos y fueron reconocidos por el mercado.

“Fue una zafra tardía, con menos oferta y con valores similares. Los precios picos fueron mayores, con un dólar que vale mucho más pesos y eso pega”, dijo.

Precios de referencia

En lo que refiere a negocios particulares, se informó que la vaquillona próxima cotiza entre US$ 1.000 y US$ 1.100; las vaquillonas para entorar entre US$ 500 y US$ 600; el ganado a parir en primavera entre US$ 750 y US$ 800; y las terneras –una categoría para la cual se ha retomado la exportación en pie– valen entre US$ 300 y US$ 400.

Las cifras