Zaguero que estuvo cerca de llegar a Peñarol fue acusado de abofetear a un ayudante técnico en Colombia

El entrenador de Deportivo Pereira, Leonel de Jesús Álvarez, acusó en las últimas horas al zaguero uruguayo Joaquín Varela de agredir con tres bofetadas al asistente técnico de su equipo, Rubén Darío Bedoya. Varela fue uno de los defensores que Diego Aguirre pretendió contratar este año para Peñarol.

El hecho, según lo denunciado por Álvarez en conferencia de prensa, se dio después del partido que Deportivo Pereira jugó en su estadio Hernán Ramírez Villegas contra Águilas Doradas, donde milita Varela, zaguero zurdo que estuvo muy cerca de pasar a Peñarol en el último período de pases.

Tiene 25 años, se formó en Defensor Sporting y pasó por Villa Española y Fénix antes de su primera salida al extranjero, en Pafos de Chipre. En 2021 retornó a Deportivo Maldonado, luego pasó a Instituto de Córdoba e Independiente Medellín, antes de pasar a Águilas Doradas.

Águilas Doradas ganaba 1-0 con gol del argentino ex Racing, Agustín Vuletich, pero Deportivo Pereira dio vuelta el marcador anotando un gol en el minuto 89.

El encuentro terminó con los ánimos caldeados y en zona de vestuarios se produjo un incidente entre jugadores de ambos equipos donde se vio involucrado el cuerpo técnico de Deportivo Pereira.

“Tengo que hacer un alto acá, porque me da tristeza, anoté el nombre, Joaquín Varela, como va a terminar un partido y le pega tres cachetadas al asistente mío. Aquí se le da amor, cariño a todo mundo, al extranjero, pero eso si no, eso no está bien, se está dando trabajo, se le está dando un sueldo para que la familia viva bien, se le está dando amor. Usted sale del partido y le pega tres cachetadas al asistente mío, un extranjero, y hoy podíamos hablar de otras cosas, pero esto sí me da mucha tristeza a mí”, declaró Álvarez en la conferencia de prensa remarcando con especial énfasis el hecho de que Varela es extranjero.

"Le tocó bailar con la más fea porque yo jugué de 6 y defendí a mis compañeros, para que un extranjero venga y arme lo que armó. Qué respete, esto no puede pasar. No tiene nada que ver con el juego. Si esto nos duele, que nos va a doler, ¿a dónde vamos a llegar?", agregó.

"Eso no tiene nada que ver con la valentía de Águilas, que hizo un buen primer tiempo. Me da mucha tristeza esto, porque no puede pasar y más que sea un extranjero, aquí se le da amor a todos, pero respetemos un poquito. Fueron tres cachetas”, concluyó Álvarez.

Los medios colombianos informaron que no hay registros fotográficos ni fílmicos de los hechos denunciados por Álvarez, quien volvió a dirigir en cancha tras estar tres partidos suspendido por insultar a un juez y otros tres más por entrar al vestuario a dar órdenes técnicas mientras pesaba sobre su espalda el castigo impuesto.