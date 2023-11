Zaidensztat llamó "gallinero" al Gran Parque Central en el lanzamiento de la lista de Ruglio

La frase de Eduardo Zaidensztat, actual vicepresidente de Peñarol y compañero de fórmula de Ignacio Ruglio para las próximas elecciones, despertó aplausos en el auditorio en el que este miércoles de noche se realizó la presentación de la candidatura del actual titular de cara a las elecciones del 18 de noviembre.

La charla del presidente y vice con los socios recorría el balance deportivo cuando Zaidensztat expresó: "En el gallinero (refiriéndose al Gran Parque Central), empezamos a dejarlos afuera de la Copa Sudamericana con el gol de Valentín Rodríguez que pasó a ser San Valentín".

El vicepresidente de Peñarol se refirió al estadio que pertenece a Nacional, el primer estadio mundialista, en donde los tricolores juegan como locales y que tiene capacidad para 34.000 espectadores.

Luego de sus expresiones, Ruglio lo interrumpió y expresó con una sonrisa nerviosa: "Mañana vamos a tener problemas con eso".

No es la primera vez que algún dirigente se refiere al estadio de Nacional en público en ese tono despectivo, burlón y que se puede interpretar como una expresión que genera violencia, pero es el primer dirigente de Peñarol que lo manifiesta en un acto público.

Además, la diferencia entre el caso de Zaidensztat y los otros dirigentes fue que los de clubes menores se referían al sector de la tribuna que ocupaban los hinchas visitantes, y el vicepresidente aurinegro hizo alusión directa al estadio de los tricolores y no a la tribuna visitante.

Los dirigentes que trataron de "gallinero" al Gran Parque Central

A lo largo de los últimos años son varios los dirigentes de clubes menores que se expresaron sobre el sector que ocupan los hinchas visitantes en el GPC como "gallinero", pero Zaindesztat.

Esta es la lista:

Diego Battiste

José Luis Palma

José Luis Palma, presidente de Liverpool el 4 de setiembre de 2009

“Nacional hace ostentación de las obras que está haciendo en el Parque Central, con palcos de lujo y ampliación de las tribunas, para sus socios e hinchas y, a la parcialidad del equipo visitante le ofrece un gallinero. La cultura nacional que pregona el presidente (Ricardo) Alarcón no existe, es una mentira”.

Álvaro Silva

Álvaro Silva, presidente de River Plate el 22 de setiembre de 2013

“Es un debe grande que tiene Nacional porque no puede ser que toda la hinchada de River tenga que ir a un talud. No puede ser que venga un equipo y los manden a un gallinero. Me tiene bastante molesto esto”.

Leonardo Carreño

Daniel Jablonka

Daniel Jablonka, presidente de Defensor Sporting, el 13 de abril de 2014

“La hinchada de Nacional nos rodeó y nos apedreó el ómnibus. Esto no tiene ni pies ni cabeza. A esta cancha no se puede venir, la tribuna que nos dieron es un gallinero. Una vergüenza absoluta, no es digno de un club como Nacional”.

@mwfc_oficial

Fernando Nopitsch

Fernando Nopitsch, presidente de Wanderers el 25 de marzo de 2015

“Fui al gallinero y es espantoso. Mis dichos no fueron contra el Parque Central ni contra Nacional, sino contra el espacio físico que le dan a los visitantes. Si alguien se ofendió pido disculpas, porque no tuve intención de ofender a nadie. Yo pienso que la cancha de Nacional es espléndida. Lo que es impresentable es ese espacio por cómo está. Invito a la gente a que vaya y vea al partido de ahí. Tiene una dificultad visual para ver el partido que es espantoso, pero lejos estoy de querer ofender a alguien con este tema”.

Boris Igelka, presidente de Danubio en febrero de 2017

En un momento de una entrevista el presidente de Danubio se refirió a la tribuna en la que se iban a ubicar los parciales franjeados para jugar ante Nacional como un "gallinero". Pocas horas después, aclaró: “La hinchada de Danubio está en el lugar que si nos referimos a lo que es el teatro, sería el gallinero" y agregó: "No me referí a eso como ustedes lo están interpretando. Me referí al lugar apretado, al lugar alejado, me referí al lugar. Yo ni me di cuenta porque no lo dije en ese tono ni con ese concepto. Cuando me dijeron lo que pasaba llamé al presidente de Nacional y le dije te pido mil disculpas porque nunca tuve esa intención. Y lo entendió. No es mi intención ni la intención de Danubio. Lo que le pedí al presidente de Nacional fue porque me daban 600 entradas y el lugar este que no sé cómo llamarle para que no se ofenda nadie".