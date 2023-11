Ruglio: "En los próximos tres años, por lejos Peñarol va a tener el mejor plantel del fútbol uruguayo"

La Sala Museo del Carnaval, en plena Ciudad Vieja, estaba colmada por más de 300 personas en lo que fue el lanzamiento oficial a la candidatura a la presidencia de Ignacio Ruglio, quien busca la reelección, en las próximas elecciones de Peñarol que se llevarán a cabo el sábado 18 de noviembre.

Ruglio expuso junto a su vicepresidente y compañero de fórmula, Eduardo Zaidensztat, durante una hora, y ambos hablaron de los logros deportivos y económicos durante su gestión de estos tres años.

Más allá de ello, una vez que se bajó del escenario en el que habló, Ruglio confió a Referí lo que espera para los años que vienen.

"En los próximos tres años, por lejos, Peñarol va a tener el mejor plantel del fútbol uruguayo", dijo Ruglio consultado por Referí.

El presidente terminó el acto con una de sus debilidades, su nieta María Clara, a la que él llama cariñosamente "Buñuelita", y la hizo subir al escenario.

Al bajar del mismo, se tomó decenas de fotografías con hinchas y socios que querían estar con él, e incluso, algún video que le pidió un seguidor. El mismo, se sorprendió cuando Ruglio le pidió el celular para dirigir él, el video, moviendo el aparato para que el video quedara mejor.

Un acto estudiado

Ruglio y Zaidensztat se explayaron durante una hora explicando distintos temas de esta actual gestión en el club.

El actual presidente comenzó diciendo que "a los hinchas de Peñarol nos gusta salir a jugar los segundos tiempos, a diferencia a otros hinchas", en clara alusión a su eterno rival y a épocas pasadas.

Posteriormente, habló de lo que fue la etapa del año 2000 hasta 2020.

"En ese tiempo, Peñarol ganó seis Campeonatos Uruguayos y los de la vereda de enfrente nos duplicaron", indicó.

Luego, junto con Zaidensztat, hablaron del pasivo que recibieron y del actual.

"Recibimos un club con US$ 16.333.332 y al 30 de setiembre de 2023, lo bajamos a US$ 7.123.319. La variación fue de US$ 9.210.015 en este período", sostuvo Zaidensztat.

Y añadió: "Se pagaron todas las deudas viejas. Somos como el Banco Central o el Banco República".

El vicepresidente sostuvo que "Peñarol es sólido como una roca, no le debe nada a nadie, como alguno dice por ahí".

Ruglio continuó expresando que "crean un relato que nos dejaron US$ 5.000.000, pero con ese dinero, estábamos cubiertos hasta abril de 2021. Había que salir a buscar para pagar las deudas anteriores".

Ya hablando más de lo deportivo, el actual presidente expresó que "cinco jugadores de Peñarol fueron convocados a la selección uruguaya. Peñarol jugó 2021 como pocas veces lo vi jugar, con (Mauricio) Larriera como técnico, quien fue elegido por Pablo (Bengoechea). Llegamos a las semifinales de la Copa Sudamericana, le ganamos a Nacional en el Parque Central y lo eliminamos, le hicimos seis goles a Corinthians y cortamos el bicampeonato Uruguayo del tradicional rival".

A su vez, Zaidensztat agregó que "el mito de que para administrar a Peñarol hay que tener plata, quedó demostrado con esta administración que no es cierto".

La fuerte frase de Zaidensztat

En ese momento, el actual vicepresidente de Peñarol y candidato nuevamente a la presidencia en las elecciones, consiguió el primer gran aplauso de la noche con una frase fuerte.

"En el gallinero (refiriéndose al Gran Parque Central, escenario de Nacional), empezamos a dejarlos afuera de la Copa Sudamericana con el gol de Valentín Rodríguez que pasó a ser San Valentín", indicó ante el primer aplauso generalizado de quienes estaban en la presentación de la fórmula para las próximas elecciones.

Ruglio lo interrumpió y expresó con una sonrisa nerviosa: "Mañana vamos a tener problemas con eso".

Posteriormente, el actual titular carbonero expuso los logros deportivos durante estos tres años de gestión y también, los puntos negativos.

El presidente también se refirió a los contendientes electorales que dicen que él y su grupo, destruyeron a las juveniles del club.

"Existe otro relato que dicen algunos de que vinimos a destruir a las divisiones juveniles del club. Lo quieren imponer y no es verdad", dijo.

Allí, mostró una gráfica en la que Peñarol aparece primero entre los clubes en los que los jugadores de formativas jugaron más minutos.

Los aurinegros sub 23 jugaron durante 2022, 3.785 minutos en Primera división, en tanto que Nacional, el eterno rival, ocupa el puesto 14 en esa lista con solo 242 minutos.

Boston River aparece segundo con 3.605 minutos. "Es un mito lo que dicen que rompimos las juveniles", dijo Ruglio.

Y agregó: "Las selecciones juveniles y el primer equipo de Peñarol están llenos de futbolistas de las divisiones formativas".

Entonces explicó las diferencia que existían antes de que él tomara el timón del club, a lo que acontecía antes.

"Darwin Núñez, el mismo que fue vendido a Liverpool de Inglaterra por US$ 100.000.000, se volvió tres veces a Bella Unión por las condiciones en las que vivía acá con los juveniles. Hoy, los futbolistas que vienen al club desde el interior tienen su lugar, su casa, frente al Campeón del Siglo, con 1.300 metros cuadrados, piscina, seguridad para ellos".

Entonces Zaidensztat se sumó: "Tienen un lugar de esparcimiento y están obligados a estudiar. Empezamos con el inglés, porque ellos saben y les dijimos, que si triunfan y se van al exterior, tienen que saber inglés. Fue tan grande la ola, que hay otros futbolistas del club que no viven allí, que concurren a las clases porque quieren aprender inglés".

Ruglio también se refirió al Estadio Campeón del Siglo y fue secundado por su candidato a vicepresidente.

"Ahí lo construyeron y ahí quedó. Lo hicieron hace nueve años y nada ha cambiado. Tengo muy buena relación con (Alejandro) Ruibal (el ingeniero que proyectó la actual casa carbonera y que es candidato a vicepresidente del club junto a Edgardo Novick), casi de amistad, pero él estuvo junto a otros durante tres años en la administración de Jorge Barrera, y el Campeón del Siglo no tiene veredas para los hinchas, las calles nunca tuvieron iluminación. Conseguimos poder pavimentar la calle Siete Cerros y estamos por hacer lo mismo con Camino Mangangá, e hicimos un estacionamiento nuevo para 800 coches. En pocos días y gracias a Jorge Nirenberg (quien lo acompañó en elecciones pasadas y ahora también como consejero), vamos a tener una terminal para 100 ómnibus en la Ruta 8".

Ruglio agregó que "la misión para los próximos tres años, porque no hay reelección y me quiero ir a descansar, es dejar a un montón de dirigentes jóvenes preparados para lo que se vendrá".

El cambio que planteó Zaidensztat

A su vez, el actual vicepresidente, dio una noticia diferente, con lo que debería ser un cambio en los estatutos del club.

"Tres años es muy poco para una administración que se haga de la presidencia de Peñarol. Porque los primeros 10 meses, todos aprendemos, y el último año, todos pensamos en las elecciones. Entonces, queda un año y poco para poder trabajar", expresó.

Y enseguida, añadió: "Queremos llevar el período electoral a cuatro años y no a tres como hasta ahora, en la próxima administración, aunque Nacho (Ruglio) no lo va a poder disfrutar porque no existe la reelección".

Zaidensztat, a su vez, indicó que "lo que pretendemos es que la lista que gane las elecciones en el próximo período, tenga mayoría simple, es decir, que quien gane, tenga seis de los 11 cargos para contar con mejoras estructurales".

Ruglio volvió a aparecer en escena para contar íntimamente lo que significa para él Zaidensztat.

"El otro día me llamó y me dijo: 'Nacho, ¿quién compró manteles de hule para Los Aromos?'. Y le contesté: "¿En serio me preguntás eso por $ 6.000 en un club que maneja US$ 22.000.000?". Entonces me dijo: "Quiero tres presupuestos para todo en Peñarol".

Ruglio terminó mostrando una fotografía de su familia y expresó: "Este puesto es una picadora de carne. Hasta mis amigos, cuando pierde Peñarol, me llaman y me dicen '¡Andate!'. Ahí es cuando empiezan a aparecer los mensajes de mi familia para ver cómo me encuentro, si estoy muy bajoneado, y eso no se paga con nada".