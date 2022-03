Zambrano & Cía: la zafra de ovinos avanza con alta demanda

La zafra de remates de carneros viene desarrollándose de forma ágil y con buena demanda en los negocios del escritorio Zambrano & Cía, que en la mayoría de las comercializaciones de ovinos que ha hecho este año ha colocado más del 90% de la oferta.

Alejandro Zambrano, director del escritorio, realizó un análisis de la zafra para El Observador y comentó que la demanda es muy fluida, principalmente por los carneros productores de lana fina, como son los Merino Dohne, que “se han vendido todos y muy bien”.

Según dijo, “la salida más fácil se da en las razas doble propósito, que son más afinadoras”.

El ánimo de los productores

El rematador sostuvo que las últimas precipitaciones pueden ser positivas para este mercado ganadero.

Si bien la seca le hace bien a los ovinos, el ánimo de los productores es otro ahora que llovió, principalmente para aquellos que producen en el norte del país, donde la situación de déficit hídrico venía siendo crítica y las últimas lluvias funcionaron como un respiro para muchos predios.

“Creo que ahora con las lluvias en la zona del norte la zafra va a agarrar un poquito más de fuerza. Puede haber un nuevo entusiasmo en la zafra, que creo que seguirá a buen ritmo y con buena diligencia”, expresó el empresario.

El Merino Dohne, destacado

“El Merino Dohne viene siendo el más destacado de esta zafra”, aseguró. Zambrano & Cía realizó varias comercializaciones de reproductores de esta raza, como por ejemplo la venta de La Tucura “que fue un rematazo”, dijo. En esa oportunidad se vendieron 13 carneros a US$ 674 de promedio y 19 vientres a US$ 315.

Remate La Tucura.

Por otro lado, en la venta Más Carne Más Lana, en la que se dispersaron ejemplares de varias razas, se colocaron 182 carneros a un promedio general de US$ 465. El valor máximo en ese remate fue US$ 2.500, que se ofreció por reproductores Merino Dohne.

El escritorio también estuvo a cargo de la venta de Genética La Esperanza, donde se vendieron 142 reproductores, Merino Dohne, Corriedale Fino y Poll Dorset, a US$ 616, y vientres Corriedale a US$ 145 de promedio.

El precio máximo que se alcanzó fue US$ 4.800. “Vendimos muchos animales y el objetivo principal era ese”, destacó.

Remate Genética La Esperanza.

Vientres muy demandados

Por otro lado, el rematador resaltó que en esta zafra hay una muy buena demanda por hembras, “las de plantel y las destacadas se están vendiendo muy bien”, comentó.

En el remate de Romney de Santa María, se vendieron 78 vientres a US$ 91 y 51 carneros a US$ 432 de promedio.

Remate Santa María.

Además, en la comercialización Merilín de Sanguinetti, en la que hubo “una salida espectacular”, Zambrano colocó 53 vientres Merilín a US$ 137, 37 carneros a US$ 600, 50 vientres Poll Dorset de Las Rosas a US$ 240 y 27 carneros a US$ 327 en promedio.

Remate Merilín de Sanguinetti.

El escritorio tiene nuevas ventas de ovinos programadas, como la titulada “Día del Merino”, que se hará el martes 8 de marzo con una destacada oferta de Merino Australiano. Esta venta se hará en la Agropecuaria de Salto.

Finalmente el rematador una vez más auguró buenas perspectivas para el resto del desarrollo de la zafra.