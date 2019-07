Zidane categórico: "Si Bale se va mañana, mejor para todos”

El jugador galés Gareth Bale no jugó el partido amistoso ante el Bayern de Munich, que el Real Madrid perdió por 3 a 1 el sábado. El entrenador del equipo español, el francés Zinedine Zidane, explicó en forma contundente que no citó al jugador porque no continuará en el equipo y se está negociando su salida.

"No ha sido convocado porque el club está tratando su salida y por eso no ha jugado (...) Si es mañana mejor, pero ojalá que su salida sea inminente por el bien de todos, el suyo también. El club está en conversaciones con otro equipo al que puede ir", reveló.

"No tengo nada personal contra él, pero llega un momento donde las cosas se hacen porque se deben hacer. Tengo que tomar decisiones, tenemos que cambiar (...) La situación va a cambiar, no sé si en 24 o 48 horas, pero lo hará. Y es algo bueno para todos", concluyó