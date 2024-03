Zoe Hochbaum: “Uruguay me ha dado amigos, amores, me ha dado todo”

Llega vestida de azul, como el nombre de su personaje en “Como el mar”, la película que vino a presentar al prestigioso Festival de Málaga. Zoe Hochbaum es actriz, guionista, escritora y productora.

Y en “Como el mar”, el film que guionó junto a Gustavo Gersberg, protagoniza junto a Sofía Gala Castiglione y cuenta con la participación de la icónica actriz española, Carmen Maura. Ya ha cosechado dos premios que la distinguen: el galardón Panorama Latino, en el Iberoamerican Film Festival Miami 2024, y el Mauricio Litman Voto del Público a la mejor película en la competencia de largometrajes de ficción en el Festival de Punta del Este.

- ¿Cómo nació “Como el mar”?

-A mis 17 años yo tomaba clases de guión con Gustavo Gersberg, que es coguionista de esta historia y gran amigo. Le dije: quiero hacer una obra de teatro, no me escribís un guión y me dijo “no, amiga”, vamos a hacerlo juntos, y entonces empezamos en ese proceso. En ese momento, a una amiga mía le había pasado algo similar a esta historia, a una amiga de aquel entonces y dije: tengo esta historia.

- ¿Y cómo se convirtió en esta historia, que tiene que ver con la identidad, con las mujeres, con la sororidad?

- En ese momento no existía la ley del aborto, seguro, legal y gratuito. Entonces, lo que más nos importaba retratar en ese momento era una mujer que no había podido abortar, por la realidad de ese momento. Y hablar de la elección de la maternidad: la maternidad será deseada o no será. Fue pasando el tiempo, pudimos conseguir la ley y ya de pronto la historia tenía otro sentido. Lo más interesante que tiene es que nos cuenta un poco que no hay madres buenas o madres malas, desde lo conceptual, como el blanco o negro, que es lo que nos enseñaron siempre. ¿Y todos los grises? La gente hace lo que puede y lo digo sin saber lo que es ser madre, porque no lo soy, pero siempre es algo que le dije a mi mamá: Yo te amo, no porque seas mi mamá, sino porque te elijo. Y a estas dos hermanas-madre les pasa lo mismo. Se van a amar como madre e hija no porque sea una obligación, sino porque se eligen entre ellas. Eso es algo, que a mí me emociona mucho de la película. En el viaje de ellas, que van a ver en el cine, vemos las imperfecciones. Y al final para mí no hay nada más lindo en el cine que ver una historia imperfecta, porque para ver historias perfectas me quedo en el sillón de mi casa.

- ¿Cómo fue transformándose el guión y aquello que quería transmitir la película, a medida que pasaba el tiempo?

- Lo empezamos a los 17. Teníamos fecha de estreno para que sea una obra de teatro, con otros actores, con director, con todo y a mí justo me llaman para hacer el unipersonal de Ana Frank y tuve que dar de baja este proyecto de la obra. Y ahí es que se nos ocurre con Gustavo hacer la película. A la primera persona que llamo es a Nicolás Gil Lavedra para que la dirija, porque lo amo, lo admiro profundamente y es mi amigo íntimo. Y ya en el proceso de escribir el guión todo el tiempo se me aparecía Sofía Gala... Y yo no la conocía, ni la había visto, no teníamos vínculo, pero eran Paula y Sofía siempre.

Cuando termina pasando que se concreta la película y que la vamos a filmar en Uruguay con mi productora Orca Films y después con la gente de Cimarrón dijimos bueno, listo, esto es un hecho. La llamamos a Sofía y dijo que sí de un tirón y yo no podía creerlo. Lo mismo con Carmen Maura, otra eminencia. Y para las tres fue un rodaje que disfrutamos muchísimo. Lo interesante, como en todas las películas, es que los guiones cambian constantemente, sobre todo en rodaje, y de pronto Sofía y Carmen le empezaron a dar otra vida. Sofía fue madre muy joven y fue medio hermana-madre de su hija, entonces ella le puso una impronta que yo ya como guionista decía, yo no tengo nada más que hacer. Ya está. Ya está en manos de estas dos reinas que me potencian.

- Cuando entrevistamos a Carmen Maura para El Observador España, nos contó de las noches de las tres…

- Es que fue hasta lo mejor del rodaje. Carmen vino por cuatro días a Uruguay, imagínate el nivel de amor que le puso a esta película y al equipo, y a mí. Yo lo siento así, lo siento también como un acto de amor. Terminábamos de filmar y era la juntada de… ¿un vermucito? Dale… un vermucito. Y pasábamos textos, y terminábamos llorando de la risa.

- ¿Qué te llevas de ellas, de qué te nutrieron Carmen y Sofía?

- Más allá de lo obvio a nivel actoral, para mí fue una master class. Con ellas aprendí sobre todo de la mirada. Para mí hay algo del cine que te permite entrar en un plano de la mirada que el teatro no te lo permite y que es muy especial, y ellas te miran con un nivel de verdad que yo me quedaba deslumbrada. Y después, más allá de eso, las dos son muy maternales y era una película en la que yo necesitaba mucho de ese amor maternal, que además de que no estaba mi madre en todo el rodaje, el personaje lo necesitaba. Sofi es una persona que está atenta, que tiene ojos en todo el cuerpo. Y en un rodaje tener un ambiente de humor, sobre todo cuando las historias son tristes y fuertes, poder decir: tengo una hermana madre amiga, porque con Sofi terminó pasando un poco esto. Son seres muy sensibles.

- ¿Cómo sigue el recorrido de “Como el mar”?

- Nos toca el estreno argentino el 28 de marzo, en cines en Argentina. El momento más esperado tal vez para un actor es cuando entrenas el cine. Y después estrenamos en Uruguay, tenemos un montón de festivales por suerte que siguen apareciendo y no hay nada más lindo que viajar con la película. Nos vamos a Trieste más adelante, nos vamos a Cleveland Ohio, se están barajando un montón de posibilidades. Vamos a estrenar acá en España, que lo bueno es tener el público español con la Maura, que es tan querida en su país y en todos los países.

- ¿Por qué elegiste Uruguay como escenario de la película?

- Cabo Polonio me gustó siempre, creo que además era un amor mutuo con Gustavo Gersberg. Él tiene familia uruguaya y yo toda mi vida pasé mis veranos en Uruguay, al punto de que hace un año y medio me mudé a Uruguay, ahora vivo en Uruguay. Es un país que me ha dado amigos, que me ha dado amores, que me ha dado todo, como mi país también, que lo extraño siempre. Pero hay algo de esto…del mar, no por nada se llama “Como el mar”. Yo quería filmar viendo el mar todos los días. Casi que un capricho. (se ríe). Sofi siempre dice que el mar es el útero del mundo y es una frase que a mí me encanta.

- La película generó que muchos te descubran como actriz, como guionista. ¿Y abrió puertas en el 2024?

- Totalmente. Y sobre todo es como empezar a abrirme también acá al mundo español, es como abrir otro panorama, pero también estoy incursionando en el mundo de la producción. Con mi socio nos abrimos una productora: Orca Films. Estamos felices y se viene un año muy lindo, con proyectos en donde no soy actriz, se viene el estreno de de mi novela “Mi último atardecer uruguayo”, mi primera novela con Paripé books, una editorial española. Se viene un documental sobre “los vuelos de la muerte”, tal vez uno de los estrenos que me repercuten con mayor emocionalidad, con historias de desaparecidos en mi familia. Mi tía fue directora del Parque de la Memoria, lo digo y ya se me pone la piel de gallina…

Es una historia que es importante que, con todas las cosas que están pasando en el mundo, salga ahora. Es un documental que se necesita, también dirigido por Nicolás Gil Lavedra.

- Y que necesitan conocer los chicos de tu generación…

- La gente no sabe lo que fueron los vuelos de la muerte, no lo sabe. Y el “Nunca más” cada vez queda más atrás. Y a la vez políticamente avanza más la derecha y estamos mucho más cerca de esos valores que de los anteriores. Ya está terminado y su estreno es inminente. Y después voy a producir una ópera prima de Morena Fernández Quintero que también la voy a actuar, que nos tiene muy entusiasmadas. Una película que preparamos en Bariloche, mundo nazismo. A mí me gusta mezclar también con la historia y la política, las historias personales. Y es una historia muy hermosa también escrita por Juan Cabotti.

- Se viene otro 8M, tan importante para las mujeres, mujeres como las protagonistas de “Como el mar”….

- Creo que es muy importante que salgamos a la calle, que no dejemos esa acción. Hay que militar en la calle. Están buenísimas las redes como método, pero en las redes no se milita, las redes son un medium para la militancia, pero hay que salir a la calle. Y si uno no puede porque está trabajando, porque no a todas les permiten salir a trabajar, por lo que sea, que vaya una amiga, que vaya tu madre que vaya alguien. Salir a la calle a gritar desde el balcón, no importa, pero creo que es un día de todos al mismo tiempo. Es casi como cuando uno va al cine. Que no es que cada uno vea en las plataformas, es todos vemos la misma película. Yo las cosas que sentí en el 8M no las volví a sentir en ningún otro lado. Es esa fuerza en comunidad, medio animal también. Es muy hermoso.