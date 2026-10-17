Tras marcar el gol del triunfo de Boca ante Talleres, Leo Flores rompió el silencio y habló sobre el video viral

Tras el encuentro disputado el viernes por la fecha 13 del Torneo Clausura, el delantero de Boca Juniors , Leonel Flores , se refirió a la repercusión de un video que circuló en redes sociales durante la semana y reconoció que el episodio fue inapropiado.

En diálogo con ESPN , el autor del segundo gol para el conjunto Xeneize pidió disculpas a los hinchas de la club y a su novia, Camila Espinoza , y reconoció que se trató de un episodio "extrafutbolístico".

"Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace. Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia, porque esas cosas no se hacen", remarcó Flores .

El delantero de Boca , de 19 años, se refirió a la polémica generada por la difusión de una videollamada con una mujer en la que también aparecía su compañero Ayrton Costa . Durante la conversación, ambos reaccionaron cuando la joven mencionó a Camila Espinosa , pareja de Flores .

Miguel Merentiel volvió a marcar en el triunfo de Boca Juniors frente a Talleres de Córdoba

Ante la repercusión de las imágenes, el juvenil pidió disculpas públicamente tanto a los hinchas como a su novia. "Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca", afirmó.

Además, reconoció que ya había recibido observaciones dentro del club por lo ocurrido. "Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron", sumó.

Leo Flores habló luego de la victoria 2-1 de Boca a Talleres en La Bombonera @SC_ESPN (X)

Las declaraciones llegaron después del partido ante Talleres, en el que Boca revirtió el resultado. Matías Galarza había puesto en ventaja al conjunto cordobés y el uruguayo Miguel Merentiel marcó el empate, antes de que Flores anotara el 2-1 definitivo con un remate cruzado al comienzo del segundo tiempo.

La victoria le permitió al Xeneize sumar tres puntos en el Torneo Clausura y llegar con mayor confianza a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, prevista para el próximo martes en Brasil, donde deberá revertir la derrota por 1-0 sufrida en el partido de ida.