Velorio secreto y vínculos rotos: la interna familiar que destapó la muerte del "Roña" Castro

La muerte del exboxeador argentino Jorge "Roña" Castro dejó al descubierto un conflicto entre sus hijos y su última pareja, Noelia Vigliarolo , quien denunció que nadie de la familia le avisó del fallecimiento ni le informó dónde se realizaría el velatorio.

La mujer contó que se enteró de lo ocurrido a través de un amigo del excampeón mundial, que la llamó para confirmar la noticia. Conmocionada, se dirigió al bingo de Morón donde Castro se había descompensado, pero aseguró que, después de llegar, nadie de sus familiares se acercó a hablar con ella.

"Quería saber si era verdad que había fallecido. Imaginate cómo me puse. Ahí fui al Bingo porque había unos conocidos que me contaron lo que había pasado", repasó Vigliarolo en diálogo con A la Barbarossa.

Durante una entrevista con A la Barbarossa, Vigliarolo relató que, después de acudir al bingo, regresó a su casa sin recibir información sobre los pasos que seguiría la familia. "Después de eso, nadie se acercó a hablar conmigo. Me vine a mi casa porque la familia tenía que hacer trámites y ni siquiera me dijeron en dónde lo van a velar. Nadie me da aviso de nada, me voy a enterar por los medios", lamentó.

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La mujer explicó que mantiene diálogo con algunos de los hijos de Castro, aunque otros optaron por no relacionarse con ella. "Jamás le negué la entrada a ninguno a mi casa, pero tenían que aceptar que su papá tenía otra pareja", sostuvo. En ese sentido, pidió que se respete el vínculo que construyó con el deportista durante los últimos años.

"Podés quererme o no quererme, pero yo fui su pareja", remarcó Vigliarolo, y cuestionó que las diferencias personales se mantuvieran en medio del duelo. También aseguró que asistiría al velatorio para despedirlo, aunque no le comunicaran directamente dónde se realizaría.

Noelia Vigliarolo @telefe (X)

La última pareja de Castro recordó, además, que ambos tenían planes de formalizar su relación durante el fin de semana en la Costa Atlántica. "Yo soy 27 años más chica que él, pero juraba que se había enamorado de mí como nunca antes. Eso me va a quedar para siempre".

El vínculo tenía tres años junta y, según relató Vigliarolo, evaluaba la posibilidad de tener un hijo. "No se puede jugar con el amor de otra persona. Nosotros nos cocimos y no nos separaron más porque nos amábamos. Estaba al lado de él, hice todo por cuidarlo", sentenció.

La despedida de Noelia Vigliarolo al "Roña" Castro

Tras la muerte del exboxeador, Noelia Vigliarolo publicó un emotivo mensaje en Instagram para despedir a su pareja y recordar la relación que compartieron.

“Ay mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

En la publicación, también recordó la complicidad que los unía y los momentos que vivieron juntos, a pesar de las diferencias que podían tener.

“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos, compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, repasó.