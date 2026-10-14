"No lo pudo resistir": la hija del "Roña" Castro reveló cómo fueron los últimos minutos del exboxeador antes de su muerte

Quimey , una de las hijas del exboxeador argentino Jorge "Roña" Castro , relató cómo fueron los últimos minutos del campeón mundial antes de su muerte.

Según el testimonio de la joven, todo ocurrió de manera repentina, cuando su padre comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. La secuencia se desarrolló en apenas 15 minutos, sin que hubiera tiempo para trasladarlo a un centro de salud.

"El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más", detalló en diálogo con la prensa.

La muerte del excampeón mundial de boxeo se conoció durante la madrugada de este miércoles y provocó repercusiones en el ámbito deportivo regional, donde Castro era recordado por su trayectoria y sus históricos combates.

¿Cómo fueron los últimos minutos del Roña Castro?

Quimey recordó que la salida al bingo que compartía con su padre y la expareja del exboxeador transcurría con normalidad hasta que Castro fue al baño. Cuando regresó, le manifestó que sentía una molestia en el pecho. "Me duele mucho, hija", relató la joven.

La familia pidió ayuda al personal de seguridad y Castro fue llevado a una habitación aparte. Allí le tomaron la presión y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron recuperarlo. Un médico constató el fallecimiento en el lugar, sin que llegara a ser trasladado a un hospital.

Murió Jorge "Roña" Castro a los 59 años

"Fue todo de repente", resumió Quimey. La joven afirmó que su padre sufrió un infarto, aunque la causa del fallecimiento quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.

La hija del exboxeador también destacó que Castro se mantenía activo y tenía proyectos por delante, entre ellos sus actividades vinculadas con comedores comunitarios. Al despedirlo, pidió que se lo recuerde por su forma de ser y por el vínculo que mantenía con quienes lo conocieron fuera del deporte.

"Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada. Si se mandaba un moco, lo trataba de resolver", remarcó.

A través de sus redes sociales, la Federación Argentina de Box (FAB) lamentó el fallecimiento del "Roña" Castro, a quien definió como "una de las grandes figuras de la historia del boxeo argentino y campeón mundial mediano de la AMB".

En el comunicado, la institución aseguró que su nombre quedará ligado para siempre a las páginas más recordadas de ese deporte y destacó la personalidad inconfundible del exboxeador.

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"Una enorme valentía y un espíritu combativo que lo convirtió en un ídolo popular, Castro dejó una huella imborrable en el deporte nacional y en la memoria de los amantes del boxeo", sentenció la FAB.