Cámara de Industrias

Cámara de Industrias del Uruguay: Asamblea General Ordinaria

Asamblea General Ordinaria

26 de noviembre 2025 - 5:00hs
Logo CIU

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día miércoles 10 de diciembre del presente año, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  • 1. Consideración y aprobación del Acta de Asamblea Nº 181 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 20 de noviembre de 2024.
  • 2. Presentación de la Memoria de Actividades de la Cámara de Industrias del Uruguay.
  • 3. Presentación del Balance General e Informe de la Comisión Fiscal del Ejercicio 1º de diciembre 2023 – 30 de noviembre 2024.
  • 4. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.

HORARIO: 17:30 - PRIMERA CONVOCATORIA - 18:00 - SEGUNDA CONVOCATORIA

LUGAR: Sala del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay - Av. Italia 6101 esq. Bolonia. 2º piso.

Se hace constar que en primera convocatoria, la Asamblea podrá sesionar desde que esté presente el 10% de los socios activos y que en segunda convocatoria lo podrá hacer con cualquier número de socios presentes. Para consultar la Memoria dirigirse a www.ciu.com.uy.

Agradecemos confirmar asistencia a la dirección de correo electrónico: [email protected]

Temas:

Cámara de Industrias Uruguay Asamblea general ordinaria

