Cámara de Industrias del Uruguay: Asamblea General Ordinaria

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY
Convocamos a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día miércoles 10 de diciembre del presente año, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
HORARIO: 17:30 - PRIMERA CONVOCATORIA - 18:00 - SEGUNDA CONVOCATORIA
LUGAR: Sala del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay - Av. Italia 6101 esq. Bolonia. 2º piso.
Se hace constar que en primera convocatoria, la Asamblea podrá sesionar desde que esté presente el 10% de los socios activos y que en segunda convocatoria lo podrá hacer con cualquier número de socios presentes. Para consultar la Memoria dirigirse a www.ciu.com.uy.
Agradecemos confirmar asistencia a la dirección de correo electrónico: [email protected]