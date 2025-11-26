Cámara de Industrias del Uruguay: Asamblea General Ordinaria

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Convocamos a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día miércoles 10 de diciembre del presente año, para considerar el siguiente:

1. Consideración y aprobación del Acta de Asamblea Nº 181 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 20 de noviembre de 2024.

2. Presentación de la Memoria de Actividades de la Cámara de Industrias del Uruguay.

3. Presentación del Balance General e Informe de la Comisión Fiscal del Ejercicio 1º de diciembre 2023 – 30 de noviembre 2024.

4. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.

HORARIO: 17:30 - PRIMERA CONVOCATORIA - 18:00 - SEGUNDA CONVOCATORIA

LUGAR: Sala del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay - Av. Italia 6101 esq. Bolonia. 2º piso.

Se hace constar que en primera convocatoria, la Asamblea podrá sesionar desde que esté presente el 10% de los socios activos y que en segunda convocatoria lo podrá hacer con cualquier número de socios presentes. Para consultar la Memoria dirigirse a www.ciu.com.uy.

Agradecemos confirmar asistencia a la dirección de correo electrónico: [email protected]