La carne defiende al ovino con 40% de suba en precios de exportación

El precio de exportación de la carne ovina en 2025 promedia más de US$ 5 mil por tonelada, 39% más que en enero y mayo de 2024. Con fluctuaciones, en parte por el volumen limitado, el precio mensual bajó desde US$ 5.168 en abril a US$ 4.828 en mayo.

carne ovina.jpg

El volumen exportado cayó 30% en los primeros cinco meses de 2025 en función de una menor oferta de lanares y actividad industrial acotada por el cierre de varias plantas.

El peso de Israel

Buena parte del impulso del sector se explica por la demanda de Israel, que en 2024 habilitó la importación de carne ovina con hueso de Uruguay. Los negocios se iniciaron tímidamente el año pasado y se afirmaron en 2025. Hasta mayo Israel representó el 14% del volumen total embarcado y a precios que superan largamente la media del mercado: US$ 9.312 por tonelada.

Es un valor 55% superior al promedio de US$ 6.008 por tonelada que paga Brasil, el principal destino en volumen con 1.125 toneladas en lo que va de 2025.

Firmeza en lanares para faena

La firmeza de precios se mantuvo en el mercado de ovinos a faena en la última semana. Con oferta limitada por razones estacionales, los lanares siguen demandados por parte de la industria que absorbe todas las categorías.

Los precios subieron entre uno y dos centavos respecto a la semana pasada según las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y los negocios se concretan a US$ 4,35 y US$ 4,40 por kilo para los corderos, las ovejas sobre US$ 3,60 y los capones US$ 3,66.

Lana: exportaciones crecen 6%

En mayo se exportaron 2,8 millones de kilos de lana por US$ 12,2 millones y en los primeros cinco meses del año suman 15 millones de kilos por US$ 64,3 millones.

exportación de lanas.jpg

Con un volumen 2% inferior la facturación aumentó 6% por el incremento de la proporción de lanas finas, por debajo de las 21 micras, con mayor valor. A su vez también aumenta la participación de lanas lavadas en los volúmenes exportados, con precios superiores a los de la lana sucia.

Las ventas a la Unión Europea –principal cliente de lanas finas- aumentaron 11% en valor en lo que va de 2025, y los ingresos desde China crecieron 2%. Estos mercados concentran el 82% de las colocaciones.

Con poco movimiento comercial sobre el fin de la zafra 2024/25 se concretan negocios puntuales, con demanda escasa y oferta limitada, particularmente en lanas Merino finas.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró la semana en US$ 7,75 en Australia, un centavo por debajo de la semana anterior y 3% por encima de la referencia de 12 meses atrás.