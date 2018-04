Ataque sospechoso

La controversia se ha instalado en la opinión pública de las potencias occidentales: ¿fue el ataque del pasado viernes 13 a Siria justificado, o hay otras razones que dirigen los misiles hacia Damasco?

La polémica emergió el lunes 16 por la tarde, dos días después de que más de 100 misiles cayeran sobre lo que voceros del Pentágono describieron como "el corazón del programa de armas químicas del gobierno sirio". Ese día varios periodistas de medios occidentales pudieron ingresar a Duma para investigar el supuesto ataque químico. Ninguno de los informes de prensa pudo concluir que el régimen de Asad había sido responsable del ataque, ni siquiera que en efecto había ocurrido allí un ataque con armas químicas. Pero el que más llamó la atención fue el informe del diario británico The Independent, a cargo del reconocido periodista de investigación Robert Fisk.

Fisk entrevistó a varios lugareños, incluido un médico sirio que atiende en la misma clínica subterránea de donde salieron las imágenes de las víctimas que días antes habían dado la vuelta al mundo. Y aunque el doctor aseguró que los videos eran auténticos, aclaró que los pacientes no habían sido víctimas de un ataque con gases químicos, sino de asfixia, debido a una falta de oxígeno en los túneles provocada la noche anterior por una gran tormenta de polvo. Según el galeno, miembros de los Cascos Blancos aparecieron entonces en el lugar y empezaron a gritar "¡Gas!, ¡gas!"; lo que hizo que las personas se alarmaran y empezaran a tirarse agua entre ellas con mangueras.

El gobierno de Rusia acusó a Londres y a Washington en las Naciones Unidas de haber usado a los Cascos Blancos (organización financiada por los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos) para hacer un montaje del ataque químico y así justificar el bombardeo contra Siria en represalia. Pero una de las cosas más llamativas del reportaje de The Independent es cómo se referían los habitantes de Duma a lo que los medios occidentales llaman indistintamente "rebeldes sirios". El médico de la clínica citado los llamaba directamente "terroristas"; y varias personas que Fisk entrevistó, mientras caminaba entre las ruinas del pueblo, pedazos de misiles rusos y autos carbonizados, se referían a ellos como "grupos islamistas armados". Además, le dijeron al reportero que eran los yihadistas quienes inventaban las historias de los ataques químicos, en las que ellos "nunca creyeron".

Sin embargo, la Associated Press informó de víctimas en Duma que aseguraron que el ataque de la semana pasada había sido con gas de cloro; aunque culparon de ello a los rebeldes del Jaish al Islam. La cadena estadounidense CBS también reportó la existencia de testigos de un ataque con gas de cloro. Y dos días antes del bombardeo de los aliados, la Organización Mundial de la Salud había afirmado en un comunicado que sus asociados en Siria trataron a 500 pacientes "que mostraban signos y síntomas consecuentes con la exposición a tóxicos químicos".

El martes 17, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (conocida como OPCW, por sus siglas en inglés) pudo también ingresar a Duma para inspeccionar el lugar y finalmente dilucidar si había habido allí un ataque con armas químicas. La inspección aún no ha arrojado resultados; pero el Departamento de Estado y el gobierno de Francia acusaron a Rusia de "haber tenido tiempo" para ayudar al régimen de Asad a "esterilizar" la zona. Aun cuando Macron, según había declarado, ya tenía las pruebas del ataque en su poder desde hacía varios días.

The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, puede decirse los tres principales matutinos de Estados Unidos , han cambiado la forma de referirse al ataque con armas químicas en Siria. Hasta hace unos días se podía leer en las páginas de los tres periódicos sobre "el presunto ataque"; ahora los tres se refieren al hecho como el "sospechado ataque". En inglés el matiz es menos sutil: antes era "the alleged attack"; ahora, "the suspected attack"; y los tres diarios han adoptado la variante lingüística prácticamente al mismo tiempo.