El plástico como proceso en sí mismo: cómo L'Oréal Groupe está cambiando la forma de producir belleza

Reducir el uso de plástico implica repensar el ciclo de vida de un producto desde el diseño de los envases y la selección de los materiales hasta la posibilidad de reutilizarlos y la gestión de los residuos. Y todo ello asegurando la estabilidad de las fórmulas, calidad y seguridad.

En ese marco, al cierre de 2025 el 44% de los materiales utilizados en sus envases eran reciclados o de origen biológico y la intensidad del packaging se había reducido 12%. De cara a 2030, L’Oréal Groupe estableció como objetivos reducir 50% el uso de plástico virgen en sus envases respecto de 2019, alcanzar un 50% de materiales reciclados en sus envases y disminuir 20% la intensidad del packaging.

Estos avances forman parte de "L’Oréal por el Futuro", el programa de sustentabilidad global lanzado por el grupo en 2020 , que se estructura sobre cuatro pilares: transición climática, protección de la naturaleza, circularidad y apoyo a las comunidades.

Una de las formas en que el programa de sustentabilidad se traslada al diseño de los productos es el desarrollo de formatos recargables o refill. Este sistema permite conservar y reutilizar el envase original y reponer únicamente su contenido.

Entre 2019 y 2025, la cantidad de opciones recargables ofrecidas por L’Oréal se multiplicó por 3,7 a nivel global. Actualmente, el modelo está presente en categorías como cuidado de la piel, fragancias, productos capilares y maquillaje. Según los datos de la compañía, una recarga puede utilizar hasta 77% menos plástico que el formato original, dependiendo del producto. Por parte del consumidor, el refill puede representar un ahorro anual de hasta 30%, de acuerdo con el producto y la frecuencia de compra.

Además, con el programa L’AcceleratOR, la compañía busca alternativas al plástico convencional, trabajando con startups en soluciones de nueva generación, como envases desarrollados a partir de algas, bioplásticos derivados de la caña de azúcar y botellas de papel reciclables. Este año, L’AcceleratOR llegó a Uruguay, convocando a startups y pymes a sumarse al programa de aceleración en innovación sostenible. Se postularon proyectos vinculados a soluciones listas para escalar biodiversidad y economía circular.

Por su parte, Cecilia Cardozo, gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de L’Oréal Groupe señaló que "cuando hablamos de sostenibilidad en belleza, muchas veces pensamos solo en los envases, pero la transformación real se logra cuando revisamos cómo producimos, cómo será usado ese producto (agua que demandará, forma de transporte) y cómo hacer que no sea difícil para los consumidores elegir opciones amigables con el medio ambiente. Recientemente estuve en el Centro de Investigación e Innovación en Brasil, y tuve oportunidad de observar procesos y ver el potencial de la investigación al servicio de un propósito claro”.