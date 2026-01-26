La empresa uruguaya que busca romper la dependencia tecnológica en la región: una alternativa a los gigantes globales

Durante más de dos décadas, Netuy fue reconocida en Uruguay como una empresa confiable de infraestructura digital . Hoy, esa historia entra en una nueva etapa: la compañía evoluciona para acompañar a las empresas latinoamericanas con soluciones de nube modernas, seguras y cercanas.

En un mercado dominado por gigantes globales del cloud, la compañía apuesta a la tecnología abierta y un vínculo más directo con las necesidades reales de la región.

La expansión acelerada de los hyperscalers (AWS, Microsoft, Google) transformó el acceso a la tecnología, pero también dejó fuera variables clave para muchas empresas latinoamericanas: cercanía, previsibilidad, control y privacidad.

Netuy, siguiendo el modelo Europeo, busca impulsar plataformas regionales para quienes busquen reducir la dependencia de los extranjeros, logrando autonomía estratégica y cumplimiento regulatorio local.

"Las empresas buscan un socio que, además de ofrecer infraestructura cloud de primer nivel, entienda su contexto y esté cerca cuando lo necesitan”, explica Santiago Passadore, CEO de Netuy.

Cloud diseñado en y para LATAM: seguridad, privacidad y cercanía local

La infraestructura cloud de Netuy opera desde Uruguay, un país con altos estándares de protección de datos inspirados en estándares internacionales como el GDPR europeo.

Se asegura que los datos y la infraestructura se mantienen bajo la jurisdicción y control de un país lo cual es crucial para gobiernos y sectores regulados (salud, finanzas) así como empresas que manejan información sensible.

Esta “nube soberana” se traduce en un beneficio concreto para las empresas: su información permanece protegida, fuera del alcance de marcos como el Cloud Act.

Nube responsable y tecnología abierta como pilares del modelo

El modelo se apoya en tecnologías abiertas evitando el vendor-locking, lo que permite a las empresas escalar y evolucionar sin quedar atadas a un único proveedor ni a condiciones, precios o contratos con terceras partes. Esta independencia tecnológica forma parte de una visión de largo plazo, basada en la transparencia y la libertad de elección.

La operación se aloja en el Data Center de la telefónica nacional Antel, que utiliza tecnología Kyoto Cooling, reduciendo el consumo energético y el impacto ambiental así como más del 95% de la energía proveniente de fuentes renovables.

Esto posiciona a Netuy como una alternativa de cloud responsable, social y local, desarrollando y operando tecnología en Uruguay y la región, generando empleo calificado, invirtiendo en talento local y contribuyendo directamente al crecimiento económico del país.

Una nueva etapa de crecimiento regional

Netuy avanza en su expansión regional con un objetivo claro: acompañar el crecimiento digital de las empresas latinoamericanas desde un modelo más transparente, eficiente y cercano.

“Queremos impulsar la innovación cloud en Latinoamérica desde Uruguay, combinando tecnología de primer nivel con talento local”, concluye Passadore.

En un contexto donde gran parte de la infraestructura crítica se gestiona desde fuera de la región, Netuy apuesta por un cloud construido desde Latinoamérica, para Latinoamérica.