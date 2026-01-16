Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Brand Studio / Música

Música, fiestas y buen clima: la costa este despliega una agenda intensa de viernes a domingo

Entre fiestas, paseos y un sábado ideal para salir, la costa este despliega una agenda intensa que se completa con beneficios para disfrutar sin apuro el fin de semana

16 de enero 2026 - 16:11hs
1768585201358-open-park

El verano vuelve a tomar protagonismo en la costa este y este fin de semana propone un pulso particular, con un sábado de muy buen clima que invita a salir y aprovechar cada plan y un domingo más variable, pensado para bajar un cambio sin perder opciones. Punta del Este, La Barra, José Ignacio, Piriápolis y Atlántida concentran una agenda que combina eventos, paseos y gastronomía, en días donde la clave está en elegir bien el momento.

La agenda de eventos tiene su primer gran hito este viernes, con el festival Brookl&n en Open Park. La fiesta Brookl&n, uno de los eventos más influyentes de la escena nocturna y musical de Uruguay, regresa con una edición especial que tendrá como show central a El Kuelgue. La propuesta reafirma el crecimiento sostenido de una marca que logró trascender el formato de fiesta para consolidarse como una experiencia cultural propia, con una identidad que se fortalece edición tras edición.

El pulso continúa el sábado con la llegada de KEY a Open Park, en una de las fechas más esperadas de la temporada. El DJ y productor neerlandés Chris Stussy, referente del house contemporáneo y habitual en los principales clubes y festivales del mundo, será el encargado de liderar una noche de groove y energía constante en un entorno al aire libre pensado para el baile.

La noche del sábado también encuentra movimiento en La Barra, donde Club Session vuelve a instalarse como una opción para quienes buscan música, pista y ambiente festivo en una de las zonas con mayor tradición nocturna del balneario.

Más al este, Santa Mónica ofrece otra alternativa para el sábado por la noche. La Fiesta Viejo Jack se presenta en Pionero Club Cultural, con apertura a las 21 horas, en un entorno que invita a llegar sin apuro, compartir música y dejar que la noche avance al ritmo del lugar, muy cerca de José Ignacio.

Durante el día, el buen clima del sábado invita a aprovechar los clásicos de siempre, como caminar por Gorlero, recorrer el puerto de Punta del Este o la rambla de Piriápolis, disfrutar de la playa o moverse sin apuro entre Punta del Este, Piriápolis y Atlántida. El domingo, con un panorama más inestable, se presta para planes más tranquilos, encuentros bajo techo o cierres relajados antes de la vuelta a la rutina.

Un beneficio para cerrar el plan sin vueltas

Y para completar el fin de semana con un plan simple y conveniente, McDonald’s ofrece un 25% de descuento pagando con tarjetas de débito Santander en locales de Punta del Este, Piriápolis y Atlántida. Una opción práctica para cerrar el sábado a pleno o resolver el domingo sin complicaciones, ya sea después de un paseo, un evento o una salida nocturna.

Con un sábado ideal para salir y un domingo más calmo, la costa este vuelve a confirmar su capacidad de ofrecer planes para todos los ritmos, combinando música, movimiento y propuestas que, con el acompañamiento de Santander, suman beneficios concretos para disfrutar cada momento del fin de semana.

Temas:

Música fiestas Clima fin de semana

Seguí leyendo

Las más leídas

El comienzo de Subrayado tarde de este jueves
TELEVISIÓN

"Esto se llama pasar vergüenza": el particular arranque de Subrayado y la reacción de sus conductores

Diego Laxalt y su hobbie por los autos
PEÑAROL

El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido
MALDONADO

Un niño de tres años fue encontrado caminando solo de madrugada cerca de la Ruta 10: la niñera se había dormido

Eduiardo Darias
PEÑAROL

El contundente mensaje de Eduardo Darias para Flavio Perchman, Maximiliano Silvera y Nacional del que se hizo eco Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar