El delivery entra en el mundo de las membresías y ahora también se paga por mes: los detalles del nuevo modelo de suscripción de PedidosYa

Los usuarios que sean miembros del nuevo modelo de suscripción, podrán acceder a descuentos especiales en productos seleccionados y a promociones asociadas a ciertas tarjetas bancarias. Sobre ese punto, Muxi detalló que quienes cuenten con tarjetas de crédito del Banco Santander van a acceder a un mes gratis del servicio, seguido por cuatro meses con un 50% de descuento.

También se ofrecen descuentos adicionales en PedidosYa Market con tarjetas Mastercard. En este caso serán del 15% para el público general y del 20% para suscriptores de Plus. Según Muxi, estos beneficios tienen un tope “elevado” que, “en algunos casos, puede alcanzar hasta los $ 3.000 por orden”.

Consultado sobre quién absorbe el costo de brindar esos beneficios, Muxi indicó que se trata de un “cofondeo” entre PedidosYa y los restaurantes adheridos, lo que implica que no todos los comercios forman parte del programa.

“Como restaurante, para vos ser parte de Plus tenés que pagar parte de ese costo de envío”, explicó el vocero. La decisión de incorporarse queda en manos de cada establecimiento, que evalúa si el esquema resulta viable para su estructura o no.

Ante la consulta sobre si los comercios más chicos pueden quedar en desventaja frente a aquellos que sí tienen la posibilidad de absorber esos costos y participar del programa, el vocero señaló que la adhesión de las empresas fue “súper uniforme” y que incluye tanto grandes cadenas como pequeños restaurantes.

“Si esto no es atractivo para el restaurante, dice: ´no me sumo´. Pero yo no lo veo como un detrimento”, defendió Muxi y aclaró además que, dentro de la plataforma, no se afecta la visibilidad de quienes no participan de este programa de membresías.

En relación a la conveniencia del modelo de suscripción, el directivo afirmó que el programa representa “un beneficio económico inmediato” para los usuarios frecuentes. “Si hacés seis o siete pedidos por mes, ya pagás la cuota del Plus, y si además aplicás descuentos en las compras de PedidosYa Market, amortizás mucho más”, indicó.

Sobre el objetivo de este programa y al ser consultado acerca de la necesidad de PedidosYa de asegurar una fuente de ingresos más estable, Muxi descartó que esa fuera la razón por la cual desarrollaron el modelo de suscripción.

A su entender, PedidosYa Plus se enmarca en una estrategia para ampliar el alcance del servicio, generar un vínculo más recurrente con sus usuarios y bajar barreras económicas al consumo.

“Para la gran mayoría (de los usuarios) el bolsillo es una restricción”, señaló el directivo y afirmó que buscarán bajar “ciertas barreras de precios” para acceder a más usuarios.

En esa línea, explicó que el programa está dirigido especialmente a usuarios frecuentes, con quienes se busca establecer un hábito de consumo más sostenido. “Es una inversión para la compañía, pero entendemos que es lo correcto”, expresó.

Además, Muxi destacó que el contexto actual favorece la aceptación de modelos de suscripción: “hoy la gente se suscribe a Netflix, a diarios, a gimnasios. Ya no hay miedo a poner la tarjeta como sí pasaba hace 15 años”, concluyó.