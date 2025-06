Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia y el exalcalde de Cerro Largo que violó a anciana irá a la cárcel

El caso del exalcalde que violó a una anciana

La violación ocurrió en 2019, durante la pasada campaña electoral, según relató en 2022 a El Observador el abogado de la mujer.

Allende, que ya le había mandado mensajes sugerentes, se paseaba por el frente de la casa de la mujer ofreciéndole leña. En una oportunidad, incluso, le ofreció una canasta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que la señora rechazó excusándose en que ella tenía su jubilación y esa canasta debía ser entregada a gente con otras necesidades.

"Un día le golpeó la puerta y entró. Ese día la agarró de los brazos y la llevó rumbo al cuarto. La manoseó, la tiró en la cama y la violó", contó el abogado de la víctima.

"Ella, después de los hechos, estuvo unos días en Cerro de las Cuentas y empezó a sentirse mal, a no querer estar en la casa, a no poder dormir en la cama. Dormía sentada. No sabía para dónde arrancar pero le daba vergüenza contar lo que le habían hecho", continuó.

A partir de eso es que emprendió camino hacia otro pueblo de Cerro Largo donde residen sus hijas y se radicó en ese lugar.

En 2023 Allende se vio envuelto en otro hecho violento, cuando fue acusado por un pensionista de 78 años por presunta agresión física.

Así se retiraba el alcalde Humberto Allende desde el juzgado de Melo tras ser condenado por abusó sexual agravado y lesiones personales. pic.twitter.com/wEp6vlexxi — Silvia Techera (@stecheraoficial) July 23, 2024

En julio de 2024, cuando Allende fue condenado, se retiró de la audiencia y amagó con agredir a una periodista.

El exalcalde nacionalista estaba sin esposas a pesar de estar condenado y siguió camino rumbo al patrullero que lo esperaba. El video fue publicado por la periodista Silvia Techera.