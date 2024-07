Alcalde condenado por violación salió del juzgado sin esposas y amagó con pegarle a una periodista

"Un día le golpeó la puerta y entró. Ese día la agarró de los brazos y la llevó rumbo al cuarto. La manoseó, la tiró en la cama y la violó", contó el abogado

"Ella, después de los hechos, estuvo unos días en Cerro de las Cuentas y empezó a sentirse mal, a no querer estar en la casa, a no poder dormir en la cama. Dormía sentada. No sabía para dónde arrancar pero le daba vergüenza contar lo que le habían hecho", continuó. A partir de eso es que emprendió camino hacia otro pueblo de Cerro Largo donde residen sus hijas y que a partir de lo sucedido, se radicó allá.

Este martes fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Dado que la condena puede ser apelada tendrá prisión domiciliaria durante 150 días hasta que la condena quede firme.