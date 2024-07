Condenaron a cinco años de prisión al alcalde de Cerro de las Cuentas por violar a una mujer de más de 80 años

"Ella, después de los hechos, estuvo unos días en Cerro de las Cuentas y empezó a sentirse mal, a no querer estar en la casa, a no poder dormir en la cama. Dormía sentada. No sabía para dónde arrancar pero le daba vergüenza contar lo que le habían hecho", continuó. A partir de eso es que emprendió camino hacia otro pueblo de Cerro Largo donde residen sus hijas y que a partir de lo sucedido, se radicó allá.

En 2023 Allende se vio envuelto en otro hecho violento, cuando fue acusado por un pensionista de 78 años por presunta agresión física.