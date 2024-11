Miriam De Paoli: "La reinvención ya no es una opción, sino una necesidad"

Miriam de Paoli, Fundadora y CEO de No Pausa.

En el mundo actual, donde las variables cambian a una velocidad vertiginosa, “la reinvención ya no es una opción, sino una necesidad”. Así lo define Miriam De Paoli, una de las voces más influyentes en el ámbito de la innovación social y el emprendimiento femenino en América Latina.

La Fundadora y CEO de No Pausa, una organización pionera en la visibilización y desarrollo de soluciones para el climaterio y la menopausia, no dudó en enfatizar que la reinvención es algo mucho más profundo y necesario de lo que a menudo se percibe. "Durante mucho tiempo estuvo vista como una opción, como algo que hacías si querías. Hoy, con el aumento de la expectativa de vida y los constantes cambios laborales y sociales, la reinvención se convirtió en una necesidad", afirmó con convicción. De acuerdo con su análisis, las personas de hoy —y especialmente las más jóvenes— tendrán que reinventarse múltiples veces a lo largo de sus vidas.

De Paoli también advirtió que la reinvención, al contrario de lo que algunos puedan pensar, no es un proceso romántico, sino un ejercicio planeado. "No siempre es una cuestión de querer, sino de poder. Y para ser exitosa, debe ser planeada", señaló, resaltando la importancia del autoconocimiento y la comprensión del mercado.

La speaker destacó que hoy la reinvención se da en diversas etapas de la vida, y no solo en la segunda mitad como ocurría en generaciones anteriores. “Hoy ya no se sigue la secuencia lineal de vida que todos conocíamos: infancia, juventud, vida adulta y vejez. Hoy te formas, te tomas un año sabático, volvés a estudiar, perdés un empleo, aprendés nuevas habilidades y te reinventas constantemente”, explicó, agregando que la inquietud por el cambio de paradigmas es especialmente fuerte entre las nuevas generaciones.

Un tema recurrente en la charla con la periodista y emprendedora fue el rol de las mujeres en el proceso de reinvención. "No es lo mismo reinventarse siendo mujer que siendo hombre", señaló. Según De Paoli, las mujeres enfrentan una sobrecarga de responsabilidades, especialmente en el ámbito doméstico y de cuidados, lo que añade una complejidad única a dichos procesos. "La economía del cuidado está en manos de las mujeres. Es muy difícil que un hombre lidere la crianza de los hijos o el cuidado de los padres mayores", argumentó.

Vivimos en una sociedad que etiqueta todo. Hablar de vida privada mientras mostramos nuestras vidas en las redes sociales, decir que nadie nos manda cuando somos las que cargamos con la mayor parte de las responsabilidades, todo eso genera una contradicción que nos afecta profundamente.

Los retos del emprendimiento femenino

Otro de los grandes desafíos que la oradora enfrentó en su carrera fue el emprendimiento en un sector, el de la salud de las mujeres en la menopausia y climaterio, que históricamente ha sido poco atendido.

No Pausa, la organización que fundó, busca dar visibilidad a este tema, con el objetivo de cambiar la forma en que la sociedad y el mercado perciben a las mujeres mayores de 40 años.

"Envejecer es un tabú, y hacerlo siendo mujer, aún más", indicó, subrayando cómo la sociedad relegó a un segundo plano las necesidades de las mujeres que atraviesan esta etapa de la vida.

En este contexto, el emprendimiento femenino enfrenta barreras adicionales, desde la falta de apoyo financiero hasta la resistencia del mercado a confiar en negocios liderados exclusivamente por mujeres. “Solo el 3% del capital emprendedor está destinado a empresas 100% dirigidas por mujeres”, lamentó, explicando las dificultades de emprender en América Latina.

Herramientas para una reinvención exitosa

De Paoli no solo se limita a reflexionar sobre los retos, también ofrece soluciones claras. Para una reinvención exitosa, recomienda tres herramientas fundamentales: autoconocimiento, red de apoyo y constancia. "El autoconocimiento es la base de cualquier reinvención. Muchas veces las mujeres no sabemos cuáles son nuestras fortalezas o debilidades, y no entendemos las herramientas que realmente tenemos a nuestra disposición", detalló. La creación de una red de apoyo también es esencial.

Las mujeres somos muy malas pidiendo ayuda, y eso en la reinvención puede afectar negativamente. Necesitamos rodearnos de personas que nos brinden feedback, apoyo y nuevas ideas para el camino que vamos a emprender.

Con un mensaje claro y directo, la speaker invita a reflexionar sobre la importancia de la reinvención como una necesidad estratégica, un proceso continuo que debe ser planeado y acompañado de autoconocimiento y apoyo.