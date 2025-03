Facundo Batista, el 9 que extraña Peñarol, reveló por qué se fue del club y contrastó la versión de Ignacio Ruglio

Si Peñarol no daba su consentimiento, al tener el pase del jugador hasta el 30 de junio de 2025, por el préstamo firmado con Necaxa, Batista no se podía ir de los aurinegros.

Lo que Ruglio nunca dijo fue que Peñarol tuvo en sus manos la posibilidad de comprar el 50% del pase del jugador, por una cifra muy baja en comparación a lo que el club acordó pagar a comienzos de enero por Leonardo Fernández.

Finalmente, cuando se acordó la llegada de David Terans, también se acordó liberar a Batista.

"Quiero aclarar bien esta situación porque hay hinchas que siempre me apoyaron en las redes sociales pero otros a los que les cayó mal que me fuera de Peñarol", dijo este lunes Batista en Las Voces del Fútbol que se emite por El Espectador Deportes.

"Necaxa me dio a préstamo a Peñarol con opción muy baja de compra. A fin de año, a Necaxa le empezaron a llegar ofertas, pero le dimos la prioridad de que Peñarol pudiera ejecutar esa opción de compra. Desde el 1º de diciembre hasta mediados de enero ese fue el escenario. De Peñarol me decían un día que me querían y otro día que no. Así me tuvieron un mes y medio", expresó el delantero.

Batista jugó 23 partidos en Peñarol y marcó 10 goles siendo titular solo en 7 cotejos. Estuvo en cancha 799 minutos, lo que equivale a un gol cada 80 minutos disputados.

Batista contó que desechó una oferta importante de Universitario de Lima hasta que a principios de enero le llegó otra mucho mejor de Polissya de Ucrania.

"Era una oferta muy fuerte", confesó.

"Necaxa quería recuperar parte del dinero que invirtió en mi ficha", agregó.

El club mexicano lo compró a Chiasso de Suiza en 2021. Ese fue el club al que lo llevó Pablo Bentancur sacándolo de las formativas de Defensor Sporting, luego de que el empresario se enfrentara con los directivos del club por el pase de Gonzalo Carneiro.

Batista nunca dijo en la nota a cuánto ascendía la opción de compra que tenía Peñarol por el 50% de su ficha.

Lo que sí se sabe es que Polissya pagó por su pase € 1.750.000.

Según pudo saber Referí, la opción de compra que tenía Peñarol por el 50% de su pase rondaba los US$ 800 mil.

La idea de Necaxa era generar una copropiedad y que el jugador siguiera cotizándose jugando en 2025 una nueva competición internacional.

Pero los aurinegros hicieron un gran desembolso a fin de año para contratar a Leonardo Fernández comprando el 80% de su ficha por US$ 6.300.000 y se quedaron sin dinero para realizar otras operaciones.

En tal sentido, perdieron a Washington Aguerre, además de Batista.

Guzmán Rodríguez se fue a Red Bull Bragantino porque Boston River tenía el 80% de su ficha y ya había querido venderlo a mediados de 2024.

"Sin el consentimiento de Peñarol no me dejaban salir, es cierto, pero la prioridad la tuvo Peñarol, es el club que amo, al que le estoy agradecido, pero en un mes y medio nunca se decidieron. Mi idea era quedarme en Peñarol y que Peñarol hiciera uso de la opción de compra", dijo el futbolista.

Batista pretendía firmar un contrato por tres años y generar la posibilidad de ser transferido un año y medio después.

"Nunca se comunicaron para decirme que me iban a comprar, tuve que decidirme a aceptar una propuesta de trabajo porque tengo hijos, vengo de una familia humilde y porque en definitiva nuestra carrera es corta", dijo el delantero de 26 años.

"No tuve la suerte de quedar en el club. Capaz que en algún momento se puede dar esa revancha futbolística y estar un tiempo más extenso. La oferta para Peñarol era muy baja", insistió.

Por último, Batista reveló que para venir a jugar a Peñarol a préstamo tuvo que renunciar al 50% del salario que le pagaba Necaxa.