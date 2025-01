Los detalles del pase de Leo Fernández: los clubes "pesados" que pujaron con Peñarol, el llamado de Jorge Mendes y el dolor que "sufrió", según su representante

El jugador fue fichado por Peñarol en una histórica operación por US$ 7 millones, cifra récord en el fútbol uruguayo.

“Nadie sabe la connotación que tuvo, las llamadas de todas partes, de equipos importantes (…) Y la gran sorpresa de Peñarol, que obviamente para un país como el nuestro es atípica esta operación, que empezando por su presidente (Ignacio Ruglio) y (el vicepresidente) Eduardo Zaidenstat hicieron algo que para el fútbol nuestro que fue pelear con pesos pesados, como mi amigo Enzo Francescoli el manager de River Plate. Peñarol fue un terrible adversario que ganó la pulseada a Sao Paulo, a tantos equipos de la que me llamaron de la MLS y varios lugares, y competíamos con Arabia , que puede ser el futuro de Leo”, dijo Chijane a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

Además, el representante señaló que tuvo un llamado de Jorge Mendes, representante de estrellas a nivel mundial, entre ellas fue agente de Cristiano Ronaldo, quien tenía una oferta desde el fútbol árabe.

“Estábamos cerrando todo con Nacho (Ruglio) y me llama Jorge Mendes. Y me dice: ‘Bueno hermano, cómo está el tema del chico, que acabo de llegar de Qatar y Arabia Saudita’, porque él fue por 14ª vez el mejor empresario del mundo, y estaba con la oferta de Arabia Saudita. Le dije: “Estoy en este momento con el presidente de Peñarol, me gustaría que lo saludes, pero ya está cerrado con Peñarol’”.

También habló con su amigo Enzo Francescoli y le dijo que estaba cerrado con Peñarol.

“(Marcelo) Gallardo estaba desesperado por hablar con Leo, como técnico, para sentir al jugador si estaba mentalizado para ir a River, pero le tuve que decir que Peñarol le había hecho una oferta y que Toluca la aceptaba, que el jugador sabía lo que era River pero quería tener su revancha”, dijo Chijane.

20250109 Leonardo Fernández fue protagonista de la campaña de socios de Peñarol Leonardo Fernández fue protagonista de la campaña de socios de Peñarol

“Peñarol hizo lo que nunca en la historia de este país se había hecho”, agregó el empresario, quien consideró que el contrato de los carboneros por Fernández es de nivel “europeo”.

El pedido de camisetas y cómo es Leo Fernández

"Desde ministros de Estado hasta no sé quién, se piensan que tengo una fábrica de camisetas de Peñarol en mi casa, todo el mundo pidiendo camisetas de Leo Fernández. Tenía 15 pedidos de camisetas de Leo firmadas y se había agotado la número 8. No había”, contó Chijane.

El representante, que trabaja con el futbolistas desde que era juvenil, contó cómo es Fernández.

“Es un jugador atípico, vive dentro con su familia, juega al Play Station, es amigo de 7 u 8 muchachos que tiene”, indicó.

“El sufrió mucho ahora con el tema de Mathías Acuña, era muy amigo de él”, agregó, sobre el futbolista que se quitó la vida recientemente y de quien fue compañero en Fénix, al que le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Leo Fernández para Mathías Acuña El mensaje de Leo Fernández para Mathías Acuña Instagram

“No mirá televisión”, agregó Chijane. “Es un chiquilín chico que entra a una cancha y se transforma en un genio. Pero fuera de la cancha es un bebé, porque tiene una forma muy sencilla de actuar y siendo la persona de moda en este país en 2024, no lo ves nunca en la calle y en ningún lado”.

“Cada tanto le entre la ansiedad, pero yo le decía tranquilo, yo lo tengo desde los 13 años, es como un hijo más”, comentó.

Para Chijane, el futbolista actualmente está “feliz” por su arreglo con Peñarol tras un 2024 “histórico”.

Además, dijo que cumplirá un deseo que tenía pendiente. "El sueño era jugar con la 10 de Peñarol".

También destacó que el futbolista “estaba identificado con Peñarol desde chico”. “Si vas a un lugar donde pasás espectacular, donde pasas bien querés volver", sostuvo.