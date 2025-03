¿Qué tan felices son los uruguayos en sus trabajos y qué es lo que más valoran?

OPORTUNIDAD Emigrar | El país de Europa que más crecerá en 2025 contrata trabajadores no profesionales: las vacantes libre y cómo aplicar

Las principales diferencias se observan por sectores de la actividad económica. Mientras que en el sector industrial el 82% de los trabajadores se consideran "muy felices" o "bastante felices", en el sector servicios el guarismo baja casi 10 puntos al ubicarse en 71%.

Los más jóvenes son los que se perciben más felices

Los más jóvenes son los que se perciben más felices, principalmente en el segmento de trabajadores de 18 a 34 años de edad donde el 79% se considera "muy feliz" o bastante feliz". Le siguió el grupo etario de personas de 60 o más años de edad, con un 73%.

Por otro lado, el informe también constató diferencias entre los trabajadores de Montevideo y el interior del país. En ese sentido, hubo un 29% de personas del interior que perciben una situación de extrema felicidad, frente a un18% en el caso de los montevideanos.

Si se analizan los resultados en función del tamaño de la empresa, se encontró que son las pequeñas empresas las que tienen mayor cantidad de trabajadores (78%) "muy felices" o bastante felices", mientras que el resto de los segmentos se mantuvo entre 71% y 72%, con excepción de las microempresas, que con 62% se colocó bastante por debajo del resto.

Al desglosar los datos según sexo, los hombres son quienes manifiestan mayor felicidad, con un 75% de los trabajadores uruguayos que se consideró "bastante feliz" o "muy feliz". Esto se diferencia de la respuesta de las mujeres consultadas, quienes presentaron un porcentaje de 69%.

Por nivel educativo, el estudio de ManpowerGroup constató que aquellos con mayor educación fueron más felices en comparación con los trabajadores con un nivel educativo bajo/medio (75% frente a 67%, respectivamente).

Los trabajadores con mayor nivel educativo fueron más felices que los de nivel bajo/medio

Más del 60% consideró que el trabajo es "muy importante" en su vida

Al ser consultados respecto de qué tan importante es el trabajo en su vida en términos generales y teniendo en cuenta la etapa actual en la que se encuentra la persona, el 62% dijo que el trabajo es un aspecto "muy importante", frente al 33% que señaló que es "bastante importante" y solo un 5% que lo consideró "poco importante".

"Desde la perspectiva regional, se destaca que el interior del país muestra la valoración más alta en cuanto a la importancia del tema: un 65% lo considera 'muy importante', en contraste con Montevideo, donde esta cifra baja al 58%. A su vez, en la capital se concentra el mayor porcentaje de personas que optan por la categoría 'bastante importante' (38%)", señaló el informe.

También se encontraron diferencias significativas en esta pregunta en función del nivel educativo. Aquellos trabajadores con un nivel bajo/medio fueron los que más valoraron el tema como "muy importante" (64%), frente a los de nivel educativo alto (57%).

¿Qué priorizan los uruguayos al momento de elegir un trabajo?

"Si bien la remuneración sigue siendo mencionada por los trabajadores como una de las principales variables a considerar al momento de elegir un trabajo, cada vez ganan más relevancia aspectos vinculados a la ´calidad´ del puesto", señaló el informe.

En ese sentido, cuando a los trabajadores se les pidió que mencionaran un único factor como el más importante, el 30% señaló el “equilibrio entre vida laboral y personal” como su principal prioridad, seguido por el 25% que respondió la remuneración como primera opción.

"Sin embargo, cuando se permitió seleccionar más de un aspecto, la remuneración fue el factor con más menciones totales, lo que indica que, aunque el balance entre trabajo y vida personal es lo primero que se destaca, el salario sigue siendo un criterio central en la toma de decisiones", detalló el estudio.

Trabajo

Si se consideran la suma de menciones, los aspectos más priorizados por los uruguayos al elegir un trabajo fueron: remuneración, equilibrio entre trabajo y vida personal, ambiente laboral, oportunidades de desarrollo, reconocimiento del trabajo realizado, beneficios, cercanía a su hogar y propósito organizacional.

Otras conclusiones del estudio evidenciaron que siete de cada 10 trabajadores cree que su trabajo contribuye de una manera positiva a su bienestar emocional y mental. En esa línea, el ambiente laboral se situó como el principal factor de generación de felicidad en el ámbito profesional.

Equilibrio con la vida personal, cambio de trabajo y perspectivas

De acá a los próximos cinco años, el 59% de los trabajadores consultados por ManpowerGroup consideró que su situación laboral será "mucho mejor" o "mejor", frente al 29% que cree que no será "ni mejor ni peor" y un 6% que espera que sea "peor" o "mucho peor", frente a un 6% que no sabe o decidió no responder.

Desde ManpowerGroup indicaron que esos resultados "sugieren que, aunque existe una visión predominantemente optimista sobre el futuro laboral, aún persiste un segmento de la población que percibe incertidumbre o posibles dificultades en su desarrollo profesional", por lo que subrayaron la importancia de aplicar "políticas y estrategias orientadas a fortalecer la estabilidad laboral y las oportunidades de crecimiento en el mercado de trabajo".

Por otro lado, al ser consultados sobre la posibilidad de cambiar de trabajo en los próximos 12 meses, un 56% considera que esa situación es "altamente improbable" o "improbable".

En contraposición, el 7% respondió que es "altamente probable" que eso ocurra y el 16% dijo que es "probable" que cambie de trabajo en el próximo año.

En relación al equilibrio entre la vida personal y laboral, el 73% de los encuestados dijo sentirse "muy bien" (30%) o "bien" (43%), aunque esa percepción varió al desglosar los datos entre hombres y mujeres, siendo solo el 25% de las mujeres las que indicaron sentirse "muy bien" con ese equilibrio.

Siete de cada 10 trabajadores están "satisfechos"

El estudio de ManpowerGroup indagó también sobre la satisfacción de los trabajadores con su empleo actual y constató que el 73% de los encuestados se declaró satisfecho, siendo un 32% los que se consideran "muy satisfechos" y un 41% quienes se sienten simplemente "satisfechos".

De acuerdo con la consultora, ese dato "resalta un panorama laboral mayormente positivo, donde la mayoría de los uruguayos perciben sus condiciones de trabajo de manera favorable". Sin embargo, ese nivel de satisfacción no es compartido por todos los trabajadores, dado que el 19% de los encuestados se percibió en un estado de neutralidad, al calificar su satisfacción como "ni satisfecho ni insatisfecho".

Por otro lado, un 9% de los trabajadores encuestados manifiesta insatisfacción con su situación laboral actual. Dentro de este grupo, un 6% se siente "insatisfecho", mientras que un 3% se describe como "muy insatisfecho".

Los más satisfechos fueron los hombres, dado que el 78% se declaró “muy satisfecho” o “bastante satisfecho” con su trabajo actual, frente al 66% de las mujeres que se percibió en esa situación.

Juan Samuelle

Ambiente laboral, vocación y trato con las personas: lo más valorado

Al ser consultados sobre los aspectos que más valoran de sus trabajos, los uruguayos señalaron que lo que los hace más felices es el ambiente laboral y el trabajo en equipo; el aspecto vocacional y disfrutar de la tarea que desempeña; el trato con las personas y la atención al público; así como la libertad, independencia y flexibilidad; el horario y el equilibrio con la vida personal; y la remuneración, entre otros.

Por otro lado, el 95% de los trabajadores consideró que el trabajo ocupa un lugar “muy importante” o “bastante importante” en su vida.

Desde ManpowerGroup indicaron que ese resultado puede dejar en evidencia que "más allá de ser una fuente de ingreso, el trabajo es un pilar fundamental en la construcción de identidad, estabilidad y propósito personal".

En tanto, casi ocho de cada 10 personas cree importante o muy importante que se hable de felicidad en el mercado laboral; y el 58% de los trabajadores consultados dijo que es "probable" o "muy probable" que recomiende su lugar de trabajo a un amigo/a.