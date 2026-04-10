Cómo es el nuevo pan de Bimbo que fermenta durante 12 horas: Uruguay fue elegido el primero de Latinoamérica en lanzarlo

En un contexto donde los consumidores buscan cada vez más productos que combinen calidad, sabor y procesos auténticos, Grupo Bimbo eligió a Uruguay como puerta de entrada en Latinoamérica para lanzar su nueva línea de panes The Rustik Bakery , una propuesta inspirada en la tradición de la panadería artesanal.

La marca, que ya está presente en mercados como España, Portugal y Estados Unidos , desembarca en el país en el marco de los 20 años de la compañía en Uruguay, con el objetivo de acercar una experiencia más cercana al pan de elaboración tradicional sin resignar la practicidad del consumo cotidiano.

“El nacimiento de este producto lo estamos celebrando con mucha pasión y mucha energía. Nos tiene muy contentos que Uruguay sea el primer país de Latinoamérica en lanzarlo”, señaló Nelson Venegas , gerente general de Bimbo Uruguay.

El ejecutivo destacó además el perfil del consumidor local: “Uruguay es un mercado de tamaño pequeño, pero muy sofisticado en los gustos. Al uruguayo le gusta probar cosas diferentes . Ya lo vimos con otros lanzamientos y creemos que esto también va a tener una muy buena respuesta”.

Screen Shot 2026-04-10 at 12.27.59 Nelson Venegas, gerente general de Bimbo Uruguay.

El valor del proceso y la calidad del producto

Uno de los principales diferenciales de la línea es su proceso de elaboración. Los panes de The Rustik Bakery cuentan con una fermentación lenta de hasta 12 horas y están hechos con masa madre, lo que les aporta una acidez característica, una miga más abierta con alvéolos grandes y una corteza dorada que potencia su aroma tostado.

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Para su lanzamiento, la marca presenta tres variedades de pan tipo batard rebanado: blanco, integral y con cereales.

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Valentina Jodar, gerenta de Marketing de Bimbo Uruguay, puso el foco en el valor del tiempo en la elaboración: “Hoy todo es inmediato, todo lo queremos rápido. Este producto viene a revalorizar ese proceso más largo, esas 12 horas de fermentación, que se traducen en sabor y calidad”. “Podés hacer desde un sándwich simple de jamón y queso hasta opciones más gourmet o bruschettas. Es un pan que eleva cualquier preparación”, agregó.

Screen Shot 2026-04-10 at 12.25.26 Valentina Jodar, gerenta de Marketing de Bimbo Uruguay.

Capacidades locales y visión regional

Desde la visión regional, Arturo García Castro, director general de Bimbo Latin Sur, subrayó que la elección de Uruguay responde a una combinación de factores estratégicos. “Es un país donde el consumidor está listo para recibir estas tendencias. Además, con la adquisición de Pagnifique tenemos las capacidades productivas para llevar esta experiencia al mercado”, explicó.

Sobre la propuesta, añadió que “es una marca que ya está probada en el mundo y que nos lleva a una experiencia realmente superior de lo que es el pan, desde el origen hasta la mesa del consumidor”. Asimismo, destacó la versatilidad de la línea y señaló que cada variedad "responde a distintos gustos, pero los tres ofrecen una experiencia diferencial”.

Screen Shot 2026-04-10 at 12.22.52 Arturo García Castro, director general de Bimbo Latin Sur.

Expectativas y expansión en el mercado local

En cuanto a las expectativas, Venegas fue claro al señalar que “lo principal es que la gente lo pruebe. Una vez que lo prueban, esperamos que lo adopten como ha pasado con otros productos. Y si gusta, vamos a seguir innovando y desarrollando nuevas propuestas en Uruguay”.

En una primera etapa, The Rustik Bakery estará disponible en Montevideo, con planes de expansión progresiva hacia el interior del país. La nueva línea se suma así a la oferta de panes rústicos que ya se comercializan a través de Pagnifique, reforzando la estrategia de Bimbo de seguir innovando y ampliando su presencia en el mercado local.

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Con esta apuesta, la compañía busca no solo introducir un nuevo producto, sino también acompañar un cambio en los hábitos de consumo, donde lo artesanal, lo auténtico y la calidad de los procesos ganan cada vez más protagonismo en la mesa de los uruguayos.