¿Cómo se reparten los US$ 153 millones de aumento previstos en la Rendición de Cuentas?

El gobierno había anunciado que se tomaría hasta el último minuto para presentar la Rendición de Cuentas. Así lo hizo este sábado a la mañana, mientras los uruguayos preparaban sus asados y sus gargantas, que horas más tarde gritarían los dos goles de Cavani y la clasificación a cuartos de final del Mundial.

La última Rendición de Cuentas de la presente legislatura estipula un incremento presupuestal de $ 4.807 millones para 2019 (unos US$ 153 millones a valores de hoy) y de $ 5.107 millones para 2020 (unos US$ 162 millones). Ese aumento se divide entre gasto ya comprometido (que incluye el diferendo con los funcionarios judiciales, pagos por nocturnidad policial, o cooperativas de vivienda) y una esfuerzo incremental de gasto "prioritario" en áreas como la educación , la salud y la seguridad. Para esas prioridades, el Estado destinará $ 3.417 millones extra (US$ 109 millones), tanto en 2019 como en 2020.