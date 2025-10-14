Daniel Luis Farre Delbono

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del Señor, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, el día 13 de octubre de 2025. Su esposa Graciela Ezquerraa, sus hijos: Daniela y Pablo; Gonzalo y Fiorella; sus hermanos: Iliana y Eduardo, sus nietos: Julieta, Emiliano y Olivia, amigos y demás deudos participan con profundo dolor dicho fallecimiento, y su sepelio efectuado en el cementerio Los Fresnos de Carrasco. (Organización Salhón – Una Empresa Previsión)